Как в Одессе за год изменилась стоимость жилья

Панорамный вид на строительство Одессы. Фото: АН Премьер

В течение 2023 года в Одессе рынок недвижимости не претерпел значительных изменений. В частности, стоимость арендованного жилья вернулась на довоенный уровень, а строительство новых объектов только постепенно возобновляется.

Новини.LIVE собрали основные изменения на рынке недвижимости, произошедшие в течение года.

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По сравнению с 2022 годом, текущий год достаточно уверенно чувствует себя на рынке недвижимости. В городе возобновляется строительство новых зданий, а стоимость аренды вернулась на уровень начала прошлого года, что, несмотря на курс доллара, повышение цен и ситуации в стране, положительно сказывается на арендаторах.

Согласно данным портала по поиску недвижимости Лун.ua, в Одессе один из самых больших рынков жилой недвижимости по количеству предложений.

Стоимость жилья в Киеве. Фото: скриншот Лун.ua

Стоимость аренды в Одессе

За однокомнатную квартиру придется отдать от 6 до 10 тысяч гривен, в зависимости от района города.

За квартиру с двумя или тремя комнатами придется отдать от 6 до 13 и от 7 с половиной до 20 тысяч гривен соответственно. Ведь выбирать придется район, дом, транспортную инфраструктуру и этаж.

Стоимость аренды в Одессе. Фото: скриншот Лун.ua

Следует отметить, что цены на аренду жилья росли только в августе и сентябре, как и во многих крупных городах из-за возвращения украинцев из-за границы, пик курортного сезона, а также из-за переезда студентов на обучение из сел и городков. Тогда во всех районах Одессы снять жилье стало дороже на 15—20%.

Статистика изменений стоимости аренды в Одессе. Фото: DOM.ria

Рейтинг самых популярных квартир

После длительных блекаутов во время прошедшего отопительного сезона требования арендаторов к квартире несколько изменились. Теперь люди выбирают более низкие этажи в кирпичных или монолитных домах с газом и собственной котельной. Наличие генератора также играет определенную роль.

Самый дорогой район Одессы

Самым дорогим районом в Одессе есть Приморский. Там средняя стоимость аренды составляет 11800 гривен, что гораздо больше, чем во всех других районах. В Пересыпском, Хаджибейском и других районах города арендная цена составляет около 6-7 тысяч гривен.

Человек арендует квартиру. Фото: pixabay

Напомним, в Одесской области удалось сдать в аренду наибольшее количество земель — это 3,8 тысячи гектаров. Это показатель первенства посреди всех областей страны. Также область лидирует в рейтинге проведённых аукционов и занимает второе место по полученным доходам от аренды.