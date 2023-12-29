Как в Одессе за год изменилась стоимость жилья

Прихотливый рынок недвижимости — как в Одессе изменились цены на жилье в 2023 году
В течение 2023 года в Одессе рынок недвижимости не претерпел значительных изменений. В частности, стоимость арендованного жилья вернулась на довоенный уровень, а строительство новых объектов только постепенно возобновляется.
Новини.LIVE собрали основные изменения на рынке недвижимости, произошедшие в течение года.
По сравнению с 2022 годом, текущий год достаточно уверенно чувствует себя на рынке недвижимости. В городе возобновляется строительство новых зданий, а стоимость аренды вернулась на уровень начала прошлого года, что, несмотря на курс доллара, повышение цен и ситуации в стране, положительно сказывается на арендаторах.
Согласно данным портала по поиску недвижимости Лун.ua, в Одессе один из самых больших рынков жилой недвижимости по количеству предложений.
Стоимость аренды в Одессе
За однокомнатную квартиру придется отдать от 6 до 10 тысяч гривен, в зависимости от района города.
За квартиру с двумя или тремя комнатами придется отдать от 6 до 13 и от 7 с половиной до 20 тысяч гривен соответственно. Ведь выбирать придется район, дом, транспортную инфраструктуру и этаж.
Следует отметить, что цены на аренду жилья росли только в августе и сентябре, как и во многих крупных городах из-за возвращения украинцев из-за границы, пик курортного сезона, а также из-за переезда студентов на обучение из сел и городков. Тогда во всех районах Одессы снять жилье стало дороже на 15—20%.
Рейтинг самых популярных квартир
После длительных блекаутов во время прошедшего отопительного сезона требования арендаторов к квартире несколько изменились. Теперь люди выбирают более низкие этажи в кирпичных или монолитных домах с газом и собственной котельной. Наличие генератора также играет определенную роль.
Самый дорогой район Одессы
Самым дорогим районом в Одессе есть Приморский. Там средняя стоимость аренды составляет 11800 гривен, что гораздо больше, чем во всех других районах. В Пересыпском, Хаджибейском и других районах города арендная цена составляет около 6-7 тысяч гривен.
Напомним, в Одесской области удалось сдать в аренду наибольшее количество земель — это 3,8 тысячи гектаров. Это показатель первенства посреди всех областей страны. Также область лидирует в рейтинге проведённых аукционов и занимает второе место по полученным доходам от аренды.
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