Як в Одесі за рік змінилася вартість житла

Панорамний вид на забудову Одеси. Фото: АН Премʼєр

Протягом 2023 року в Одесі ринок нерухомості не зазнав значних змін. Зокрема, вартість орендованого житла повернулася на довоєнний рівень, а будівництво нових обʼєктів лише потроху відновлюється.

Новини.LIVE зібрали основні зміни на ринку нерухомості, які відбулися впродовж року.

Читайте також:

У порівнянні з 2022, поточний рік досить впевнено відчуває себе на ринку нерухомості. У місті відновлюється будівництво нових будівель, а вартість оренди повернулася на рівень початку минулого року, що попри курс долара, підвищення цін та ситуації в країні, позитивно позначається на орендарях.

Згідно з даними порталу з пошуку нерухомості Лун.ua, в Одесі один з найбільших ринків житлової нерухомості за кількістю пропозицій.

Вартість житла в Одесі. Фото: скриншот Лун.ua

Вартість оренди в Одесі

Наразі за однокімнатну квартиру доведеться віддати від 6 до 10 тисяч гривень, залежно від району міста.

За квартиру з двома чи трьома кімнатами доведеться віддати від 6 до 13 та від 7 з половиною до 20 тисяч гривень відповідно. Адже обирати доведеться район, будинок, траспортну інфраструктуру та поверх.

Вартість оренди в Одесі. Фото: скриншот Лун.ua

Слід зазначити, що ціни на оренду житла зростали тільки у серпні та вересні, як і в багатьох великих містах через повернення українців з-за кордону, пік курортного сезону, а також через переїзд студентів на навчання із сіл та містечок. Тоді у всіх районах Одеси винаймати житло стало дорожче на 15—20%.

Статистика змін вартості оренди в Одесі. Фото: DOM.ria

Рейтинг найпопулярніших квартир

Після тривалих блекаутів під час минулого опалювального сезону вимоги орендарів до квартири дещо змінилися. Відтепер люди обирають нижчі поверхи у цегляних або монолітних будинках з газом та власною котельнею. Наявність генератора також відіграє певну роль.

Найдорожчий район Одеси

Найдорожчим районом в Одесі є Приморський. Там середня вартість оренди становить 11 800 гривень, що набагато більше, ніж у всіх інших районах. В Пересипському, Хаджибейському та інших районах міста орендна ціна становить приблизно 6-7 тисяч гривень.

Людина орендує квартиру. Фото: pixabay

Нагадаємо, в Одеській області вдалося здати в оренду найбільшу кількість земель — це 3,8 тисячі гектарів. Це показник першості серед усіх областей країни. Також область лідирує в рейтингу проведених аукціонів та посідає друге місце за отриманими доходами від оренди.