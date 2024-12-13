Два одессита требовали несуществующий долг с парня

Правоохранители задержали подозреваемых. Фото: полиция Одесской области

Два одессита решили заработать, заставив 19-летнего парня отдать несуществующий долг. Задерживали их совместными усилиями полиции и СБУ. Теперь рекетирам грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 13 декабря.

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Двое мужчин, 26 и 28 лет, потребовали от парня вернуть 20 тыс. долларов, которые он якобы задолжал их знакомой. Более недели они встречали его на улице, в ресторане и возле жилья. В случае отказа платить угрожали физической расправой.

Правоохранители задержали подозреваемых. Фото: полиция Одесской области

Спецоперация правоохранителей

Сотрудники полиции и СБУ задержали рэкетиров, когда они были дома у потерпевшего и успели забрать 19 тыс. человек. долларов. Выяснилось, что младшего нарушителя уже судят за незаконную переправку военнообязанных через границу.

Полицейские провели обыски в квартире, совместно арендованной задержанными. Кроме денег, у них нашли пистолет и сложенный нож. Мужчинам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время они находятся под стражей.

Напомним, в Одессе трое мужчин больше месяца преследовали малознакомого 24-летнего парня. Они потребовали от него вернуть несуществующий долг. Другой одесский вымогатель, чтобы придать себе авторитет, выдавал себя за сотрудника ГБР.