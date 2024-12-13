Двоє одеситів вимагали неіснуючий борг з хлопця

Правоохоронці затримали підозрюваних. Фото: поліція Одеської області

Двоє одеситів вирішили заробити, змусивши 19-річного хлопця віддати неіснуючий борг. Затримували їх спільними зусиллями поліції та СБУ. Тепер рекетирам загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 13 грудня.

Читайте також:

Тероризували більше тижня

Двоє чоловіків, 26 та 28 років, вимагали від хлопця повернути 20 тис. доларів, які він буцімто заборгував їхній знайомій. Понад тиждень вони перестрівали його на вулиці, у ресторані й біля житла. У разі відмови платити погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Фото: поліція Одеської області

Спецоперація правоохоронців

Працівники поліції та СБУ затримали рекетирів, коли вони були вдома у потерпілого і встигли забрати 19 тис. доларів. З'ясувалося, що молодшого порушника вже судять за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон.

Поліцейські провели обшуки у квартирі, яку спільно орендували затримані. Крім грошей, у них знайшли пістолет і складений ніж. Чоловікам загрожує до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, в Одесі троє чоловіків понад місяць переслідували малознайомого 24-річного хлопця. Вони вимагали від нього повернути неіснуючий борг. Інший одеський здирник, щоби додати собі авторитету, видавав себе за співробітника ДБР.