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Главная Одесса Выборы в Молдове, влияние со стороны России — чего ожидать осенью

Выборы в Молдове, влияние со стороны России — чего ожидать осенью

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Дата публикации 16 июня 2025 19:47
Как Россия может повлиять на выборы в Молдове осенью 2025 года
Избирательные участки в Молдове. Фото: РБК-Украина/Эдуард Ткач
Ключові моменти Выборы в Молдове Кибератаки во время выборов Молдавская диаспора Пророссийские силы в Молдове Евроинтеграция для Молдовы

Этой осенью Молдова окажется перед решающим политическим выбором. 28 сентября в стране пройдут парламентские выборы, которые могут стать критически важными для сохранения и развития проевропейского курса. В центре внимания  не только внутриполитическая стабильность, но и вопросы безопасности всей Восточной Европы. Сможет ли Кишинев противостоять внешнему влиянию, сохранить демократический вектор и не дать пророссийским силам сорвать избирательную кампанию?

Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказала депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

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Выборы в Молдове

Парламентские выборы в Молдове могут определить не только внутренний вектор развития, но и судьбу всего региона. Правительство ориентируется на проевропейский курс, однако ему противостоят пророссийские силы, которые стремятся изменить внешнеполитическое направление государства. Кампания происходит на фоне активного вмешательства извне, многочисленных попыток дестабилизации и гибридных атак. Власти открыто заявляют: цель Кремля  сорвать демократические процессы и вернуть Молдову под геополитическое влияние Москвы.

"В прошлом году мы уже видели мощные инструменты влияния со стороны России. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые были влиты в Молдову в обход закона  наличными, банковскими карточками, через церковные структуры. В этом году ожидаем те же механизмы, поэтому меняем законодательство, увеличиваем штрафы и усиливаем контроль",  отметила депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

депутатка Республіки Молдова, Інна Кошеру про вибори в Молдові
Депутат Республики Молдова Инна Кошеру о выборах в Молдове. Фото: Новини.LIVE

Эти схемы координируются бизнесменом и политиком Иланом Шором, который сбежал из страны после приговора за масштабные коррупционные сделки. Именно он является главной фигурой в проектах, имеющих целью дестабилизировать ситуацию накануне выборов. Речь идет не только о подкупе избирателей, но и о технологиях по информационному давлению, манипуляции и создании атмосферы хаоса.

Кибератаки во время выборов

Современная избирательная кампания в Молдове имеет еще одну особенность  постоянная угроза кибератак и информационных диверсий. Государственные службы фиксируют попытки сорвать работу избирательных участков, особенно тех, что находятся за пределами страны. Это не случайность, а целенаправленная стратегия, главная цель которой  ограничение участия в голосовании проевропейски настроенной диаспоры.

"Мы фиксируем кибератаки на наши избирательные участки за рубежом. Это делается намеренно, чтобы сделать невозможным голосование для диаспоры, которая живет в Европе. В то же время оппозиционные силы  социалисты и коммунисты  регистрируют проекты законов, которые могут ограничить права на голосование граждан за пределами страны", объясняет депутат.

Вибори в Молдові
Люди голосуют на избирательном участке. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Такие законопроекты являются угрозой не только для прозрачности выборов, но и для демократического развития в целом. Правительству приходится бороться на нескольких фронтах  юридическом, информационном и технологическом. Под вопросом  не просто выборы, а право сотен тысяч граждан влиять на будущее своего государства.

Молдавская диаспора

Особую надежду Молдова возлагает на свою диаспору, которая в последние годы все активнее участвует в выборах. В условиях политической нестабильности именно она может обеспечить необходимый баланс. Люди, живущие за границей, хорошо понимают, что значит жить в правовом государстве.

"У нас в Европе более миллиона граждан это наша армия. Люди, которые живут в Румынии, Италии, Германии, Франции, Великобритании,  они знают, что такое европейские стандарты. И они точно не хотят возвращения в серое пространство российского влияния",  отмечает депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

депутатка Республіки Молдова, Інна Кошеру, про молдавську діаспору
Депутат Республики Молдова Инна Кошеру о молдавской диаспоре. Фото: Новини.LIVE

Однако и диаспора стала мишенью для дезинформационных кампаний, поэтому важно обеспечить не только техническую возможность для голосования, но и информационную защищенность. Для этого правительство создало Центр борьбы с дезинформацией — в партнерстве с Евросоюзом. Он уже работает с фейками, которые распространяются через TikTok, Telegram и пророссийские СМИ.

Пророссийские силы в Молдове

Языковой вопрос  еще один чувствительный элемент политического процесса. Около трети населения страны общается на русском, и власти это признают. Особое внимание уделяют регионам  таким как Гагаузия и Приднестровье  где пророссийские нарративы имеют особенно сильное влияние. Объяснять реформы, европейский выбор и вызовы безопасности нужно на языке, который слышат и понимают.

"Очень важно говорить с гражданами республики Молдова, и на румынском, и на русском языке. Потому что на русском говорит 30% населения  это не только Гагаузия, но и Кишинев и другие регионы", отмечает народная избранница.

Центр молдови
Бульвар Штефан чел Маре в Молдове.Фото: Wikipedia/ Pelin Oleg

Этот подход позволяет не только расширить охват кампании, но и строить мост доверия между властью и теми общинами, которые традиционно чувствовали себя в стороне от государственной политики. Открытость к диалогу  важный сигнал, что курс на ЕС предусматривает не унификацию, а интеграцию.

Евроинтеграция для Молдовы

Правительство Молдовы открыто признает, что евроинтеграция  это не только лозунги, а реальная трансформация государственных институтов. Реформы уже меняют повседневную жизнь  уменьшают коррупцию, повышают прозрачность, улучшают доступ к административным услугам.

"Реформы не абстрактные  они меняют повседневную жизнь людей. И наша задача объяснить это гражданам простым языком. Не лозунги, а реальные примеры: лучшее администрирование, прозрачные государственные закупки, социальные услуги, которые соответствуют европейским стандартам", говорит депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

депутатка Республіки Молдова, Інна Кошеру.
Депутат Республики Молдова Инна Кошеру о Евроинтеграции для Молдовы. Фото: Новини.LIVE

Это требует личного присутствия на местах, прямого разговора с избирателями, а не только рекламы в интернете. Такой подход позволяет избежать влияния фейков и манипуляций, которые массово распространяются в соцсетях. Власть признает: главная битва не только за голоса, а за сознание и доверие. И если ее выиграть это будет шаг не только к европейскому будущему Молдовы, но и к большей стабильности в регионе в целом, в том числе и Украине.

Ранее мы писали, что АО "Укрзализныця" планирует возвести европути от Рени до Джурджулешт. А также о том, какие документы следует иметь с собой, чтобы путешествовать в Молдову.

Одесса Молдова выборы Украина Новости Одессы война в Украине
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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