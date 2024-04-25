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Взрыв боеприпасов в Николаеве привел к смерти военнослужащих — устанавливают обстоятельства событий

25 апреля 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взрыв боеприпасов в Николаеве привел к смерти военнослужащих — устанавливают обстоятельства событий
Детонация боеприпасов в Николаеве привела к смерти двоих военнослужащих. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве произошла детонация боеприпасов, которая привела к трагическим последствиям. Двое военнослужащих погибли на месте происшествия, также многочисленные ранения получили военные, которые были рядом и прибывшие по вызову спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Подробности инцидента

В Николаеве на автомобильной парковке военные перегружали боеприпасы из одного автомобиля в другой. По неосторожности один из боеприпасов сдетонировал. В результате погибли два военнослужащих и еще два получили ранения. Кроме этого, занялись стоящие рядом автомобили.

В результате детонации боеприпасов в Николаеве произошел пожар
Спасатели тушат пожар в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевской области

Когда на место прибыли работники ГСЧС и начали ликвидировать пожар, произошла повторная детонация. Пятеро пострадавших спасателей в больнице.

Пострадавший из-за детонации боеприпасов в Николаеве
Спасатели помогают пострадавшему в результате детонации. Фото: ГСЧС Николаевской области

Какое наказание

В настоящее время ДБР открыло уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Виновному в инциденте будет грозить до 12 лет лишения свободы.

Другие случаи с боеприпасами

Ранее мы писали, что в Николаеве водитель такси перевозил пассажира, который, по его мнению, положил в автомобиль опасный предмет. Кормчий сообщил об этом патрульным, а те обнаружили в багажнике гранатомет.

Также мы сообщали, что житель Одесской области хранил дома целый арсенал боеприпасов. Полицейские задержали нарушителя и изъяли взрывоопасные предметы, теперь мужчине грозит лишение свободы.

Одесса
ГБР
ГСЧС
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