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Вибух боєприпасів в Миколаєві призвів до смерті військовослужбовців — встановлюють обставини події

25 квітня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух боєприпасів в Миколаєві призвів до смерті військовослужбовців — встановлюють обставини події
Детонація боєприпасів у Миколаєві призвекла до смерті двох військовослужбовців. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Миколаєві сталась детонація боєприпасів, яка призвела до трагічних наслідків. Двоє військовослужбовців загинули на місці події, також чисельні поранення отримали військові, які були поряд та рятівники, що прибули на виклик. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Подробиці інциденту

В Миколаєві на автомобільній парковці військові перевантажували боєприпаси з одного автомобіля в інший. Через необережність один з боєприпасів здетонував. В результаті загинуло два військовослужбовця та ще два отримали поранення. Окрім цього, зайнялися автівки, що стояли поруч.
 

Внаслідок детонації боєприпасів в Миколаєві сталася пожежа
Рятівники гасять пожежу в Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Коли на місце прибули працівники ДСНС і почали ліквідовувати пожежу, відбулась повторна детонація. П'ятеро постраждалих рятувальників наразі у лікарні. 
 

Постраждалий через детонацію боєприпасів у Миколаєві
Рятівники допомагають постраждалому внаслідок детонації. Фото: ДСНС Миколаївщини

Яке покарання

Наразі ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушень правил поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 414 КК України). Досудове розслідування триває. Винному в інциденті буде загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Інші випадки з боєприпасами 

Раніше ми писали, що в Миколаєві водій таксі перевозив пасажира, який, на його думку, поклав до автівки небезпечний предмет. Керманич повідомив про це патрульних, а ті виявили у багажнику гранатомет

Також ми повідомляли, що житель Одеської області зберігав вдома цілий арсенал боєприпасів. Поліцейські затримали порушника та вилучили вибухонебезпечні предмети, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі.

Одеса
ДБР
ДСНС
вибух
Миколаїв
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