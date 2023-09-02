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Взрыв гранаты в городе на Одесчине: полицейские рассказали детали инцидента

2 сентября 2023 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В полиции рассказали детали о взрыве гранаты в Рени
Изъяты вещественные подтверждения. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Полицейские установили детали инцидента с гранатой, разразившейся утром в Одесской области. По этому факту начаты сразу несколько уголовных производств.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, к инциденту причастны четверо мужчин, которые хранили у себя гранаты и одну взорвали.

Детали инцидента

В полицию поступило сообщение от жительницы города Рени о взрыве во дворе многоэтажки, в которой она проживает. На месте полиция установила, что к преступлению причастен 37-летний мужчина, пришедший в гости к 43-летнему товарищу, где вместе с ним, его 70-летним отцом и еще одним 47-летним гостем употреблял алкогольные напитки. Во время застолья фигурант взял гранату, по предварительным данным РГД-5, вышел с ней на улицу и взорвал.

"К счастью, от взрыва опасного предмета никто не пострадал. Остатки от частей гранаты полицейские обнаружили и изъяли на месте ее подрыва", — говорится в сообщении ведомства.

Также правоохранители провели обыск в квартире мужчины, взорвавшего гранату РГД-5.

Что изъяли

Во время обыска обнаружили и изъяли еще два корпуса (предварительно, гранаты Ф-1) и запалы к ним, а также бумажный сверток и банку с растительным веществом зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, похожем на каннабис, и зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Какое наказание грозит

Пока только одному фигуранту, взорвавшему гранату, сообщили о подозрении сразу по двум статьям — хранение боеприпасов и хулиганство. Ему грозит лишение свободы до 7 лет. Следствие продолжается.

Напомним, Одесская полиция сейчас расследует трагический случай, произошедший в доме Профсоюзов, где в результате взрыва гранаты погиб массажист-реабилитолог. Также один из посетителей получил легкую баротравму.

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