У поліції розповіли деталі про вибух гранати у Рені

Вилучені речові докази. Фото: Нацполіція

Поліцейські встановили деталі інциденту з гранатою, яка вибухнула зранку в Одеській області. За цим фактом розпочато одразу декілька кримінальних проваджень.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, до інциденту причетні четверо чоловіків, які зберігали у себе гранати та одну підірвали.

Деталі інциденту

До поліції надійшло повідомлення від жительки міста Рені про вибух у дворі багатоповерхівки, в якій вона мешкає. На місці поліція встановила, що до злочину причетний 37-річний чоловік, який прийшов у гості до 43-річного товариша, де разом з ним, його 70-річним батьком та ще одним 47-річним гостем вживав алкогольні напої. Під час застілля фігурант взяв гранату, за попередніми даними РГД-5, вийшов з нею на вулицю і підірвав.

"На щастя, від вибуху небезпечного предмета ніхто не постраждав. Залишки від частин гранати поліцейські виявили та вилучили на місці її підриву", — йдеться у повідомленні відомства.

Також правоохоронці провели обшук у квартирі чоловіка, який підірвав гранату РГД-5.

Що вилучили

Під час обшуку виявили та вилучили ще два корпуси (попередньо, гранати Ф-1) та запали до них, а також паперовий згорток і банку із рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, схожою на канабіс, та зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Яке покарання загрожує

Наразі лише одному фігурантові, який підірвав гранату, повідомили про підозру одразу за двома статтями — зберігання боєприпасів та хуліганство. Йому загрожує позбавлення волі до 7 років. Слідство триває.

Нагадаємо, Одеська поліція наразі розслідує трагічний випадок, що стався у будинку Профспілок, де внаслідок вибуху гранати загинув масажист-реабілітолог. Також один із відвідувачів отримав легку баротравму.