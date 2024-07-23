Из-за взрыва боеприпаса на Николаевщине пострадал мужчина: ГСЧС

Взрыв во дворе — в Николаевской области пострадал мужчина
В селе Николаевского района во дворе соседей местный обнаружил боеприпас. В результате манипуляций произошел взрыв — житель Николаевщины был госпитализирован.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Подробности инцидента
В селе Мирное, расположенном на территории Шевченковской ОТГ, местный житель обнаружил боеприпас, вероятно, с кассетным зарядом. Он лежал во дворе соседа. Скорее всего, местный его коснулся и в результате произошел взрыв.
"Он сдетонировал и взорвался — мужчина получил минно-взрывную травму, его госпитализировали в медучреждение" , — сообщили в ГСЧС.
Действия при обнаружении взрывоопасного предмета
Стоит отметить, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь община долгое время находилась в зоне активных боевых действий. Поэтому в случае обнаружения боеприпаса необходимо:
- остановиться, ничего не трогать. Сохранять покой
- запомнить место обнаружения предмета
- предупредить об обнаруженном предмете рядом лиц;
- отойти по тому же маршруту самому и увести людей рядом подальше (не менее 100 м) от находки;
- позвонить по номеру 101 или 102.
Также ранее во двор мэра Баштанки Николаевской области неизвестные бросили взрывное устройство, которое сдетонировало, повредив автомобиль чиновника. К счастью, мэр и жильцы дома не пострадали.
Мы писали, что в Одесской области погиб 15-летний парень из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Подросток решил разобрать находку во дворе, однако предмет взорвался.
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