Граната вибухнула на подвір'ї мера: деталі інциденту на Миколаївщині

Пошкоджена автівка мера Баштанки. Фото: Нацполіція

На подвір'я мера Баштанки, що на Миколаївщині, невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував, пошкодивши автомобіль посадовця. На щастя, мер та мешканці будинку не постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Миколаївській області.

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Обставини інциденту

Про інцидент повідомив сам міський голова Баштанки, 42-річний місцевий мешканець. За його словами, він повернувся додому на автомобілі близько 22:30, не зачинивши ворота, і пішов до будинку. Через деякий час він почув вибух на подвір'ї. На місце оперативно прибули поліцейські, які знайшли уламки, попередньо ідентифіковані як складові гранати РГД-5. Залишки боєприпасу були направлені на експертне дослідження.

Уламки гранати. Фото: Нацполіція

Розслідування

Поліція кваліфікувала подію як хуліганство за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі правоохоронці проводять розслідування, встановлюючи всі обставини злочину та розшукуючи причетних осіб.

Оборудки з боєприпасами

Ми писали, що в Одеській області загинув 15-річний хлопець через необережне поводження з боєприпасами. Підліток вирішив розібрати знахідку на подвір'ї, проте предмет вибухнув.

Також ми повідомляли, що у Миколаївській області правоохоронці викрили одразу шістьох зловмисників, які зберігали зброю. Чоловіки діяли по всій території нашої країни, тепер їм загрожує ув'язнення.

Додамо, що на Миколаївщині викрили одразу чотирьох місцевих жителів, які зберігали зброю. Троє з них діяли спільно та планували продавати боєприпаси на території регіону, а один чоловік зберігав гранати та набої у підвалі власного дому. Усім загрожує позбавлення волі.