Граната взорвалась во дворе мэра: детали инцидента в Николаевской области

Поврежден автомобиль мэра Баштанки. Фото: Нацполиция

Во двор мэра Баштанки Николаевской области неизвестные бросили взрывное устройство, которое сдетонировало, повредив автомобиль чиновника. К счастью, мэр и жильцы дома не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

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Обстоятельства инцидента

Об инциденте сообщил сам городской голова Баштанки, 42-летний местный житель. По его словам, он вернулся домой на автомобиле около 22:30, не закрыв ворота и пошел в дом. Через некоторое время он услышал взрыв во дворе. На место оперативно прибыли полицейские, нашедшие обломки, предварительно идентифицированные как составляющие гранаты РГД-5. Остатки боеприпаса были направлены на экспертное исследование.

Обломки гранаты. Фото: Нацполиция

Расследование

Полиция квалифицировала событие как хулиганство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Правоохранители проводят расследование, устанавливая все обстоятельства преступления и разыскивая причастных лиц.

Сделки с боеприпасами

Мы писали, что в Одесской области погиб 15-летний парень из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Подросток решил разобрать находку во дворе, однако предмет взорвался.

Также мы сообщали, что в Николаевской области правоохранители разоблачили сразу шестерых злоумышленников, хранивших оружие. Мужчины действовали по всей территории нашей страны, теперь им грозит заключение.

Добавим, что в Николаевской области разоблачили сразу четырех местных жителей, которые хранили оружие. Три из них действовали совместно и планировали продавать боеприпасы на территории региона, а один человек хранил гранаты и патроны в подвале собственного дома. Всем грозит лишение свободы.