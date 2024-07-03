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Заробляли понад пів мільйона щомісяця — на Миколаївщині накрили схему збуту зброї та наркотиків

3 липня 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Миколаївщині викрили збувачів зрої та наркотиків - що загрожує
Правоохоронці затримали зловмисників. Ілюстративне фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Шістьох мешканців Первомайського району, що на Миколаївщині, будуть судити за організацію схеми збуту наркотиків, зброї та вибухових пристроїв. Чоловіки діяли по всій території нашої країни, тепер їм загрожує ув'язнення. 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

41-річний чоловік залучив до схеми трьох знайомих віком від 28 до 35 років. Організатор отримував озброєння і наркотики, фасував їх та передавав членам групи для подальшого збуту. Щомісячний прибуток злочинців перевищував пів мільйона гривень. Ще двоє фігурантів діяли самостійно, вони постачали речовини організатору та іншим учасникам угруповання.

Яке покарання

Обвинувачення включає незаконне виробництво, зберігання та збут наркотиків, зброї та вибухових пристроїв, а також надання приміщень для вживання наркотиків. Шістьом підозрюваним загрожує покарання за різними статтями Кримінального кодексу України, серед яких ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 313 та ч. 1, ч. 2 ст. 317.  Максимальне покарання за ці злочини — до 12 років позбавлення волі. 

Обіг наркотиків та зброї 

Ми писали, що на Одещині правоохоронці викрили місцевого жителя, який "колекціонував" боєприпаси з фронту.  Чоловік сховав усе в літній кухні та гаражі, однак поліція вилучила боєприпаси. 

Також у Миколаївській області викрили одразу чотирьох місцевих жителів, які зберігали зброю. Троє з них діяли спільно та планували продавати боєприпаси на території регіону, а один чоловік зберігав гранати та набої у підвалі власного дому. 

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