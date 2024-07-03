В Николаевской области разоблачили сбытчиков зрои и наркотиков - что угрожает

Правоохранители задержали злоумышленников. Иллюстративное фото: СБУ

Шестерых жителей Первомайского района Николаевской области будут судить за организацию схемы сбыта наркотиков, оружия и взрывных устройств. Мужчины действовали по всей территории нашей страны, но теперь им грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Детали преступления

41-летний мужчина привлек к схеме трех знакомых в возрасте от 28 до 35 лет. Организатор получал вооружение и наркотики, фасовывал их и передавал членам группы для дальнейшего сбыта. Ежемесячная прибыль преступников превышала полмиллиона гривен. Еще два фигуранта действовали самостоятельно, они поставляли вещества организатору и другим участникам группировки.

Какое наказание

Обвинение включает в себя незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков, оружия и взрывных устройств, а также предоставление помещений для употребления наркотиков. Шестерым подозреваемым грозит наказание по разным статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 313 и ч. 1, ч. 2 ст. 317. Максимальное наказание за эти преступления — до 12 лет лишения свободы.

Оборот наркотиков и оружия

Мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили местного жителя, который "коллекционировал" боеприпасы с фронта. Мужчина спрятал все в летней кухне и гараже, однако полиция изъяла боеприпасы.

Также в Николаевской области разоблачили сразу четырех местных жителей, хранивших оружие. Три из них действовали совместно и планировали продавать боеприпасы на территории региона, а один человек хранил гранаты и патроны в подвале собственного дома.