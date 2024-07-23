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Вибух на подвір'ї — на Миколаївщині постраждав чоловік

23 липня 2024 14:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Через вибух боєприпаса на Миколаївщині постраждав чоловік: ДСНС
На Миколаївщині постраждав чоловік від вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС України
Верзілова Єлизавета - редактор

У селі Миколаївського району на подвір'ї сусідів місцевий виявив боєприпас. У результаті маніпуляцій стався вибух — жителя Миколаївщини госпіталізували. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Подробиці інциденту 

У селі Мирне, що знаходиться на території Шевченківської ОТГ, місцевий мешканець виявив боєприпас, ймовірно, з касетним зарядом. Він лежав на подвір'ї сусіда. Скоріше за усе, місцевий його торкнувся та в результаті цього стався вибух. 

"Він здетонував та вибухнув — чоловік отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізували до медзакладу", — повідомили у ДСНС.  

На Миколаївщині постраждав чоловік
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Дії у разі виявлення вибухонебезпечного предмету

Варто зазначити, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій. Тому у разі виявлення боєприпасу необхідно:
 

  • зупинитись, нічого не чіпати. Зберігати спокій 
  • запам’ятати місце виявлення предмета 
  • попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;
  • відійти тим самим маршрутом самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 м) від знахідки;
  • зателефонувати за номером 101 або 102.

Також раніше на подвір'я мера Баштанки, що на Миколаївщині, невідомі кинули вибуховий пристрій, який здетонував, пошкодивши автомобіль посадовця. На щастя, мер та мешканці будинку не постраждали.

Ми писали, що в Одеській області загинув 15-річний хлопець через необережне поводження з боєприпасами. Підліток вирішив розібрати знахідку на подвір'ї, проте предмет вибухнув. 

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