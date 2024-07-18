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Взрывы на Николаевщине раздаются прямо сейчас

18 июля 2024 12:02
Верзилова Єлизавета - редактор
В Николаевской области раздался взрыв сейчас, 18 июля
Срочная новость
Верзилова Єлизавета - редактор

Жители Николаевщины сейчас, 18 июля, слышали громкий взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Николаевской области
Сообщение о взрывах. Фото: скариншот

Ранее в Силах обороны юга Украины сообщали об угрозе баллистики с юга в регионах, на территории которых раздается сигнал тревоги. В частности, писали о ракете в направлении Николаевской области.

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Сообщение военных. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных, центральных и восточных областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Донецкой и Лугансчкой областях.

Тревога в Украине 18 июля
Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Мы писали, что россияне вывели на дежурство у моря боевые корабли. Сегодня, 18 июля, в Азовском море — 4 вражеских корабля, а в Средиземном подстерегает один ракетоноситель.

Одесса война российские войска взрыв Николаевская область Новости Одессы

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