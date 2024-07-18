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Вибухи на Миколаївщині лунають прямо зараз

18 липня 2024 12:02
Верзілова Єлизавета - редактор
На Миколаївщині пролунав вибух зараз, 18 липня
Термінова новина
Верзілова Єлизавета - редактор

Жителі Миколаївщини зараз, 18 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога, військові попередили про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Вибухи на Миколаївщині
Допис про вибухи. Фото: скариншот

Раніше у Силах оборони півдня України повідомляли про загрозу балістики з півдня у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги. Зокрема, писали про ракету у напрямку Миколаївщини.

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Допис військових. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних, центральних та східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині.

Тривога в Україні 18 липня
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Ми писали, що росіяни вивели на чергування в моря бойові кораблі. Сьогодні, 18 липня, в Азовському морі — 4  ворожі кораблі, а у Середземному чатує один ракетоносій.

Одеса війна російські війська вибух Миколаївська область Новини Одеси

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