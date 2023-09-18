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От 2 до 50 тысяч: какие выплаты получают семьи воинов в Одессе

18 сентября 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
От 2 до 50 тысяч: какие выплаты получают семьи воинов в Одессе
Финансовая помощь. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе начал свою работу сервисный центр Ветеран Хаб, оказывающий комплексную поддержку украинским ветеранам. Это особое пространство создано для предоставления социальных услуг, правовой защиты, консультаций и советов ветеранам, сталкивающимся с разными вызовами после военной службы. Сервис также оказывает помощь по делам лечения, реабилитации, психологической поддержки, поиску работы, а также предпринимательской активности.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Одной из главных функций Ветеран Хаб является помощь семьям погибших защитников и защитниц, а также ветеранам, получившим инвалидность из-за участия в военных конфликтах. По информации Департамента труда и социальной политики, в настоящее время в Одессе проживает:

  • 332 человека из семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, включая 144 детей;
  • 81 человек, получивший инвалидность из-за ранений, контузии, увечья или заболевания, подверженных в ходе военных действий агрессора.

Финансовая помощь в Одессе

С 2023 года средства бюджета предоставляются различные виды помощи и услуг лицам, обеспечивающим оборону Украины, а также членам семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины. В эти виды помощи включаются:

  • Ежемесячные или единовременные денежные выплаты для воинов, ставших инвалидами из-за ранений, контузии или увечья, с возможностью получать 3000 грн ежемесячно.
  • Ежемесячные или единовременные денежные выплаты для воинов, ставших инвалидами из-за заболевания, с возможностью получать 2000 грн ежемесячно.
  • Ежемесячные денежные выплаты для семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины в размере 3000 грн. ежемесячно.
  • Единоразовые денежные выплаты для детей семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины, а также для детей воинов, ставших инвалидами, в размере 6000 грн.

Также предусмотрена единовременная муниципальная денежная помощь в размере 50 000 грн для семей погибших военных, получивших звание "Герой Украины". Сейчас эта помощь уже оказана одной матери.

Вскоре не только мужчинам, но и женщинам нужно стать на военный учет. С 1 октября вступает в силу соответствующий закон. Правда, касается он не всех украинок, а только тех, кто имеет медицинское образование. Как стать на военный учет, какие ограничения теперь будут у женщин-медиков и какой штраф грозит тем, кто не выполнит требования закона? Об этом читайте в материале.

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