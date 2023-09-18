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Від 2 до 50 тисяч: які виплати отримують сім’ї воїнів в Одесі

18 вересня 2023 14:20
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Анна Мурадова
Редактор
Від 2 до 50 тисяч: які виплати отримують сім’ї воїнів в Одесі
Фінансова допомога. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі розпочав свою роботу сервісний центр Ветеран Хаб, який надає комплексну підтримку українським ветеранам. Цей особливий простір створений для надання соціальних послуг, правового захисту, консультацій і порад ветеранам, що стикаються з різними викликами після військової служби. Сервіс також надає допомогу в справах лікування, реабілітації, психологічної підтримки, пошуку роботи, а також підприємницької активності.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Однією з головних функцій Ветеран Хаб є допомога родинам загиблих захисників та захисниць, а також ветеранам, які отримали інвалідність через участь у воєнних конфліктах. За інформацією Департаменту праці та соціальної політики, наразі в Одесі проживає:

  • 332 особи з-поміж сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, включаючи 144 дітей;
  • 81 особа, яка отримала інвалідність через поранення, контузії, каліцтво або захворювання, зазнаних у ході воєнних дій агресора.

Фінансова допомога в Одесі

З 2023 року коштом бюджету надаються різні види допомоги та послуг особам, які забезпечують оборону України, а також членам сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України. До цих видів допомоги включаються:

  • Щомісячні або одноразові грошові виплати для воїнів, які стали інвалідами через поранення, контузії або каліцтво, з можливістю отримувати 3000 грн щомісяця.
  • Щомісячні або одноразові грошові виплати для воїнів, які стали інвалідами через захворювання, з можливістю отримувати 2000 грн щомісяця.
  • Щомісячні грошові виплати для сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України у розмірі 3000 грн щомісяця.
  • Одноразові грошові виплати для дітей сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України, а також для дітей воїнів, які стали інвалідами, у розмірі 6000 грн.

Також передбачена одноразова муніципальна грошова допомога у розмірі 50 000 грн для сімей загиблих військових, які отримали звання "Герой України". Зараз ця допомога вже надана одній матері.

Вже незабаром не лише чоловікам, а й жінкам потрібно стати на військовий облік. З 1 жовтня набуває чинності відповідний закон. Щоправда, стосується він не всіх українок, а лише тих, хто має медичну освіту. Як стати на військовий облік, які обмеження тепер будуть у жінок-медиків та який штраф загрожує тим, хто не виконає вимог закону? Про це читайте в матеріалі

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