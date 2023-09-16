Військовий облік жінок-медиків: кого стосуються нововведення

Донорство крові. Фото: Новини.LIVE

Вже незабаром не лише чоловікам, а й жінкам потрібно стати на військовий облік. З 1 жовтня набуває чинності відповідний закон. Щоправда, стосується він не всіх українок, а лише тих, хто має медичну освіту.

Як стати на військовий облік, які обмеження тепер будуть у жінок-медиків та який штраф загрожує тим, хто не виконає вимог закону? Про це журналістам Новини.LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

Читайте також:

Військовий облік жінок

За словами Дмитра Радулова, жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю підлягають обов’язковому взяттю їх на військовий облік. При цьому він додав, що це не мобілізація, а виконання змін до закону про наявний резерв фахівців медичної сфери.

Дмитро Радулов. Фото: Новини.LIVE

"По-перше, тут треба розуміти, що є жінки, які обов’язково повинні стати на облік, а є й такі, які за власним бажанням. За законом лікарі, медсестри, стоматологи, акушери та фармацевти віком від 18 до 60 років повинні прийти до ТЦК та стати на облік. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Сьогодні в лавах ЗСУ проходять військову службу близько 60 тисяч жінок, і не всі вони є фармацевтами або медичними працівниками. Такі жінки виконують військовий обовʼязок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобовʼязаних жінок і чоловіків", — розказав Дмитро Радулов.

Як стати на облік

Для того, аби стати на військовий облік, жінка-медик повинна прийти до ТЦК. Там на неї заводять особову справу. Після чого вона проходить медкомісію, де отримає висновок про придатність або непридатність до військової служби.

Одеситка Альбіна Нікольська торік закінчила медичне училище за фахом "Сестринська справа". Вона може працювати у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях, медичних пунктах шкіл, на посаді сестри медичної операційної, сестри-анестезистки, сестри медичної санітарної авіації, сестри медичної станції швидкої та невідкладної допомоги. Дівчина розповідає, що одразу стала на військовий облік, не очікуючи роз’яснень норм закону.

Медичний працівник. Фото: Новини.LIVE

"Як тільки ми вступили до навчального закладу, то нам викладачі пояснювали, що у мирний час ми дійсно можемо працювати в лікарнях. Втім, у випадку, якщо війна, то медичні працівники автоматично стають військовозобов'язаними. Мій батько у 2014 році був в АТО, він військовий. У нас в родині питання, ставати чи не ставати на військовий облік, навіть не обговорювалося. А зважаючи на те, що нині у нас повномасштабна війна, то я прекрасно розумію, що у будь-який момент можу виконувати роботу не у медичному закладі, а десь у польовому військовому наметі, де треба рятувати наших захисників", — зазначає Альбіна Нікольська.

В ОВА тим часом наголошують, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу. І це не повинно стати для них новиною чи неочікуваним.

Формування військового обліку жінок-медиків

Процес формування військового обліку жінок-медиків проходить так: заклади, де навчають медиків і фармацевтів, за два місяці до завершення навчання подають список таких жінок до військкоматів. Він є підставою для того, щоб оформити медикам тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та внести відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Посвідчення чинне 30 діб. Після отримання посвідчення вони мають протягом тижня прийти до військкомату, щоб їх взяли на військовий облік.

Дмитро Радулов. Фото: Новини.LIVE

"Непрацевлаштовані жінки-медики мають самі прийти до військкомату і стати на облік. Вагітним ставати на облік не потрібно. Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно або ж мають трьох і більше неповнолітніх дітей, або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їх чоловік служить у ЗСУ. Для цього необхідно прийти у військкомат і надати всі підтверджувальні документи", — розповідає Дмитро Радулов.

Відповідальність за неявку до військкомату

За порушення військовозобов’язаними правил військового обліку під час воєнного стану на них може бути накладено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сьогодні він становить від 850 до 1700 грн.

Одеситка Мар’яна Куртова наразі у декретній відпустці. Вона самостійно прийшла до ТЦК, як того вимагає закон. Після оформлення необхідних паперів жінці поставили печатку у військовому квитку, що вона стала на облік.

"З територіального центру комплектування мене не відправляли на медичну комісію, бо наразі я виховую малу дитину. Тож мій похід до ТЦК завершився відміткою у військовому квитку, і все", — розповідає Мар’яна Куртова.

Виїзд за кордон

Що ж стосується виїзду жінок-медиків за кордон, то наразі в Україні немає законних підстав для обмеження їх виїзду. В ДПСУ наголосили, що виїзд за кордон обмежений лише для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), згідно з постановою уряду.

Медичний працівник. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одеській області продовжується мобілізація військовозобов’язаних громадян. Паралельно з цим підприємства критичної інфраструктури оформлюють заявки на бронювання своїх працівників. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.