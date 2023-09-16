Военный учет женщин-медиков: кого касаются нововведения

Донорство крови. Фото: Новини.LIVE

Вскоре не только мужчинам, но и женщинам нужно стать на военный учет. С 1 октября вступает в силу соответствующий закон. Правда, касается он не всех украинок, а только тех, кто имеет медицинское образование.

Как стать на военный учет, какие ограничения теперь будут у женщин-медиков и какой штраф грозит тем, кто не выполнит требования закона? Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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Военный учет женщин

По словам Дмитрия Радулова, женщины с медицинской и фармацевтической специальностью подлежат обязательному их взятию на военный учет. При этом он добавил, что это не мобилизация, а внесение изменений в закон об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы.

Дмитрий Радулов. Фото: Новини.LIVE

"Во-первых, здесь надо понимать, что есть женщины, которые обязательно должны стать на учет, а есть и такие, которые по собственному желанию могут это сделать. По закону врачи, медсестры, стоматологи, акушеры и фармацевты от 18 до 60 лет должны прийти в ТЦК и стать на учет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Сегодня в рядах ВСУ проходят военную службу около 60 тысяч женщин, и не все они являются фармацевтами или медицинскими работниками. Сегодня законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин", — рассказал Дмитрий Радулов.

Как стать на учет

Для того чтобы стать на военный учет, женщина-медик должна прийти в ТЦК. Там на нее заводят личное дело. После чего она проходит медкомиссию, где получит заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

Одесситка Альбина Никольская в прошлом году окончила медицинское училище по специальности "сестринское дело". Она может работать в больницах, санаториях, оздоровительных и реабилитационных центрах, роддомах, диспансерах, амбулаториях, медицинских пунктах школ, в должности сестры медицинской операционной, сестры-анестезистки, сестры медицинской санитарной авиации, сестры медицинской станции скорой и неотложки. Девушка рассказывает, что сразу стала на военный учет, не ожидая разъяснений норм закона.

Медицинский работник. Фото: Новини.LIVE

"Как только мы поступили в учебное заведение, нам преподаватели объясняли, что в мирное время мы действительно можем работать в больницах. Впрочем, в случае, если война, то медицинские работники автоматически становятся военнообязанными. Мой отец в 2014 году был в АТО, он военный. У нас в семье вопрос, становиться или не становиться на военный учет, даже не обсуждался. А учитывая, что сейчас у нас полномасштабная война, то я прекрасно понимаю, что в любой момент могу выполнять работу не в медицинском заведении, а где-то в полевой военной палатке, где нужно спасать наших защитников", — отмечает Альбина Никольская.

В ОВА тем временем отмечают, что женщин, стоящих на военном учете, могут призвать на военную службу. И это не должно стать для них новостью или неожиданным.

Формирование военного учета женщин-медиков

Процесс формирования военного учета женщин-медиков проходит следующим образом: заведения, где обучают медиков и фармацевтов, за два месяца до завершения обучения подают список таких женщин в военкоматы. Он является основанием для того, чтобы оформить медикам временное удостоверение военнообязанного и внести соответствующую информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Удостоверение действует 30 дней. После получения удостоверения они должны в течение недели прийти в военкомат, чтобы их взяли на военный учет.

Дмитрий Радулов. Фото: Новини.LIVE

"Нетрудоустроенные женщины-медики должны сами прийти в военкомат и стать на учет. Беременным становиться на учет не нужно. Медики-матери получают право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно или имеют трех и более несовершеннолетних детей, или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ. Для этого необходимо прийти в военкомат и предоставить все подтверждающие документы", — рассказывает Дмитрий Радулов.

Ответственность за неявку в военкомат

За нарушение военнообязанными правил военного учета во время военного положения на них может быть наложен штраф от 50 до 100 необлагаемых доходов граждан. Сегодня он составляет от 850 до 1700 грн.

Одесситка Марьяна Куртова в декретном отпуске. Она самостоятельно пришла в ТЦК, как того требует закон. После оформления необходимых бумаг женщине поставили печать в военном билете о том, что она стала на учет.

"Из территориального центра комплектования меня не отправляли на медицинскую комиссию, потому что сейчас я воспитываю маленького ребенка. Поэтому мой поход в ТЦК завершился отметкой в военном билете, и все", — рассказывает Марьяна Куртова.

Выезд за границу

Что же касается выезда женщин-медиков за границу, то в Украине нет законных оснований для ограничения их выезда. В ГПСУ отметили, что выезд за границу ограничен только для военнообязанных мужчин и госслужащих (без уважительных причин), согласно постановлению правительства.

Медицинский работник. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одесской области продолжается мобилизация военнообязанных граждан. Параллельно этому предприятия критической инфраструктуры оформляют заявки на бронирование своих работников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.