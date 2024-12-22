12 блюд на Рождество: сколько будет стоить одесситам праздничный ужин

От кутьи до селедки — цены на рождественский ужин в Одессе
Рождественский стол для украинцев всегда был особым символом единства и традиций. Нынешний праздничный ужин может обойтись одесситам в немалую сумму. Самым дорогим блюдом станет рыба, а более бюджетным вариантом — винегрет.
Сколько стоят традиционные рождественские блюда, узнавали корреспонденты Новини.LIVE.
Кутья и узвар
На сочельник украинцы традиционно готовят 12 блюд, все они должны быть постные. Главный атрибут рождественского стола — кутья. Именно с ложки этого блюда начинают праздничный ужин. Ее готовят из пшеницы, мака, меда и орехов, все остальные, например изюм или чернослив, уже по желанию.
Пшеницу для кутьи можно купить в магазине от 16 грн за килограмм, мак — за 70 грн за 200 граммов. Мед стоит 200 грн за ведерко, а орехи — по 60 грн за 100 г.
Правда, главный ингредиент может меняться, как, например, в Одессе большинство горожан готовят кутью из риса. Здесь цены уже варьируются от 60 грн за килограмм крупы и выше.
Также на полках магазинов есть наборы для приготовления блюд. Их цена варьируется от 55 до 400 грн — все зависит от состава продуктов и производителя. Таким образом, если готовить самостоятельно блюдо на дому по традиционному рецепту будет стоить такое удовольствие более 200 гривен.
Традиционным напитком для рождественского стола является компот. Считается, что он представляет жизнь, которую бог дает каждому человеку. В его основе вода является символом очищения тела и души. Такой целебный напиток из сушеных яблок, груш и чернослива обойдется в магазине от 85 грн за 250 граммов.
Жареная и соленая рыба
Самое дорогое блюдо в этом году — жареная рыба. За 2 кг карпа на одесском "Привозе" придется выложить около 300 грн.
Цена на свежую рыбу на "Привозе"
- Толстолоб — 80-100 грн/кг
- Стейк толстолоба — 140 грн/кг
- Щука — 100-120 грн/кг
- Филе толстолоба — 150 грн/кг
- Кефаль — 150 грн/кг
- Судак — 220-250 грн/кг
- Белый амур — 100 грн/кг
- Лобань — 150 грн/кг
- Карп — 120-160 грн/кг
- Филе карпа — 200 грн/кг
- Карась — 100 грн/кг
- Сазан — 140 грн/кг
- Тарань — 120 грн/кг
- Лещ — 60-80 грн/кг
- Сом — 150 грн/кг
- Икра карпа — 350 грн/кг
- Щука — 100-140 грн/кг
Соленая рыба, например, сельдь, будет еще более дорогим вариантом, а именно — от 160 грн за килограмм в магазинах, и это целая тушка с головой и потрохами. Копченая рыба стоит в среднем от 250 грн за кг, а красная — по 300 грн за 180 г. За мороженый хек нужно отдать по 20 грн. за 100 г.
Другие блюда
Традиционными на столе есть вареники с квашеной капустой, картофелем, а иногда и с вишнями. Также можно приготовить песни голубцы и красный борщ, но без мяса.
Цены на овощи на "Привозе"
Огурцы — 170 грн/кг
Помидор черри — 170 грн/кг
Кабачки — 120 грн/кг
Баклажан — 120 грн/кг
Чеснок — 150 грн/кг
Перец — 120 грн/кг
Острый перец — 95 грн/кг
Картофель — 40 грн/кг
Капуста — 35 грн/кг
Свекла — 15 грн/кг
Традиционный салат солеными огурцами и овощами стоит 67,75 грн. Самые дорогие ингредиенты — бочковые огурцы — 240 гривен за килограмм и картофель — 40 грн/кг.
Отметим, что просчитать рождественский ужин очень сложно, из-за разных предпочтений хозяек и количества людей в семье, однако есть примерно такие расчеты:
- борщ постный с фасолью — обойдется в 140-150 грн за 2 литра;
- винегрет стоит обойтись для одесских хозяек более 100 грн на большую миску;
- вареники с картофелем — 60 грн за 1,5 кг, с капустой — 55 грн, с вишнями — 70-80 грн, из-за стоимости мороженых ягод.
- тушеная капуста — за 2 кг блюда придется заплатить 120 грн. Грибы шампиньоны (45 грн/300 г) больше всего влияют на стоимость, а за маринованные шампиньоны вообще придется заплатить около 90 грн за маленькую баночку.
- жареный картофель — от 45 грн за килограмм, сюда входит сам овощ и масло, которое стоит 65 грн за бутылку 0,85 литра.
- голубцы — 105 гривен за кастрюлю.
Рождественские калачи и пончики
Пончики — это не только часть праздничного стола, но и давняя традиция. Наши предки верили, что удачные пончики на Рождество принесут счастье и благополучие в новом году. Чем пышнее и вкуснее они получаются, тем больше радости и счастья будет в доме. Во многих семьях этот рецепт передается из поколения в поколение. Эти вкусности часто подают с медом, маком или вареньем, что делает их не только традиционными, но и очень вкусными.
А вот одесским хозяйкам такие вкусности будут стоить до 300 грн за килограмм, если готовить самому, ведь самый дорогой ингредиент — это масло для жарки, которого нужно очень много, также можно уже купить готовые. Цены — от 84 грн за 300 граммов.
Кроме пышек на стол также ставят и рождественский калач. Сейчас полки магазинов просто ломаются от количества и разнообразия этих вкусностей. Цены разные: от 62 грн за обычный калач до 450 и выше итальянского панеттоне.
Средняя стоимость калача с разными начинками, например вишни или изюма от 149 гривен, а за "королевский", политый шоколадом придется заплатить уже от 209 грн.
Так что для приготовления полного рождественского ужина из 12 традиционных блюд одесситам придется потратить около 1500 — 2000 грн в зависимости от выбранных продуктов, их количества и места их приобретения, а впереди нас ждет и Новый год.
Напомним, на Рождество и Новый год график работы некоторых учреждений в Украине претерпевает изменения. "Новая почта" и Укрпочта частично закроют отделения, в то время как банки продолжат работать по обычному расписанию. Также в предпраздничной суете журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, что они будут дарить под елку родным и близким.
Читайте Новини.LIVE!