12 блюд на Рождество: сколько будет стоить одесситам праздничный ужин

Стол накрытый рождественскими блюдами. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Рождественский стол для украинцев всегда был особым символом единства и традиций. Нынешний праздничный ужин может обойтись одесситам в немалую сумму. Самым дорогим блюдом станет рыба, а более бюджетным вариантом — винегрет.

Сколько стоят традиционные рождественские блюда, узнавали корреспонденты Новини.LIVE.

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Кутья и узвар

На сочельник украинцы традиционно готовят 12 блюд, все они должны быть постные. Главный атрибут рождественского стола — кутья. Именно с ложки этого блюда начинают праздничный ужин. Ее готовят из пшеницы, мака, меда и орехов, все остальные, например изюм или чернослив, уже по желанию.

Цены на пшеничную крупу. Фото: Новини.LIVE

Мак и маковая начинка. Фото: Новини.LIVE

Пшеницу для кутьи можно купить в магазине от 16 грн за килограмм, мак — за 70 грн за 200 граммов. Мед стоит 200 грн за ведерко, а орехи — по 60 грн за 100 г.

Мед в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены на орехи в магазине. Фото: Новини.LIVE

Правда, главный ингредиент может меняться, как, например, в Одессе большинство горожан готовят кутью из риса. Здесь цены уже варьируются от 60 грн за килограмм крупы и выше.

Цены на рис в магазине. Фото: Новини.LIVE

Также на полках магазинов есть наборы для приготовления блюд. Их цена варьируется от 55 до 400 грн — все зависит от состава продуктов и производителя. Таким образом, если готовить самостоятельно блюдо на дому по традиционному рецепту будет стоить такое удовольствие более 200 гривен.

Наборы для приготовления кутьи. Фото: Новини.LIVE

Наборы для кутьи с медом, маком и орехами. Фото: Новини.LIVE

Традиционным напитком для рождественского стола является компот. Считается, что он представляет жизнь, которую бог дает каждому человеку. В его основе вода является символом очищения тела и души. Такой целебный напиток из сушеных яблок, груш и чернослива обойдется в магазине от 85 грн за 250 граммов.

Сушеные фрукты на магазинной полке. Фото: Новини.LIVE

Жареная и соленая рыба

Самое дорогое блюдо в этом году — жареная рыба. За 2 кг карпа на одесском "Привозе" придется выложить около 300 грн.

Цены на свежую рыбу на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Цена на свежую рыбу на "Привозе"

Толстолоб — 80-100 грн/кг

Стейк толстолоба — 140 грн/кг

Щука — 100-120 грн/кг

Филе толстолоба — 150 грн/кг

Кефаль — 150 грн/кг

Судак — 220-250 грн/кг

Белый амур — 100 грн/кг

Лобань — 150 грн/кг

Карп — 120-160 грн/кг

Филе карпа — 200 грн/кг

Карась — 100 грн/кг

Сазан — 140 грн/кг

Тарань — 120 грн/кг

Лещ — 60-80 грн/кг

Сом — 150 грн/кг

Икра карпа — 350 грн/кг

Щука — 100-140 грн/кг

Цены на рыбу в магазине. Фото: скриншот

Соленая рыба, например, сельдь, будет еще более дорогим вариантом, а именно — от 160 грн за килограмм в магазинах, и это целая тушка с головой и потрохами. Копченая рыба стоит в среднем от 250 грн за кг, а красная — по 300 грн за 180 г. За мороженый хек нужно отдать по 20 грн. за 100 г.

Другие блюда

Традиционными на столе есть вареники с квашеной капустой, картофелем, а иногда и с вишнями. Также можно приготовить песни голубцы и красный борщ, но без мяса.

Овощи на прилавках "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи на "Привозе"

Огурцы — 170 грн/кг

Помидор черри — 170 грн/кг

Кабачки — 120 грн/кг

Баклажан — 120 грн/кг

Чеснок — 150 грн/кг

Перец — 120 грн/кг

Острый перец — 95 грн/кг

Картофель — 40 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Свекла — 15 грн/кг

Традиционный салат солеными огурцами и овощами стоит 67,75 грн. Самые дорогие ингредиенты — бочковые огурцы — 240 гривен за килограмм и картофель — 40 грн/кг.

Цены на соленья в магазине. Фото: скриншот

Отметим, что просчитать рождественский ужин очень сложно, из-за разных предпочтений хозяек и количества людей в семье, однако есть примерно такие расчеты:

борщ постный с фасолью — обойдется в 140-150 грн за 2 литра;

винегрет стоит обойтись для одесских хозяек более 100 грн на большую миску;

вареники с картофелем — 60 грн за 1,5 кг, с капустой — 55 грн, с вишнями — 70-80 грн, из-за стоимости мороженых ягод.

тушеная капуста — за 2 кг блюда придется заплатить 120 грн. Грибы шампиньоны (45 грн/300 г) больше всего влияют на стоимость, а за маринованные шампиньоны вообще придется заплатить около 90 грн за маленькую баночку.

жареный картофель — от 45 грн за килограмм, сюда входит сам овощ и масло, которое стоит 65 грн за бутылку 0,85 литра.

голубцы — 105 гривен за кастрюлю.

Цены на шампиньоны в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цена на капусту в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Рождественские калачи и пончики

Пончики — это не только часть праздничного стола, но и давняя традиция. Наши предки верили, что удачные пончики на Рождество принесут счастье и благополучие в новом году. Чем пышнее и вкуснее они получаются, тем больше радости и счастья будет в доме. Во многих семьях этот рецепт передается из поколения в поколение. Эти вкусности часто подают с медом, маком или вареньем, что делает их не только традиционными, но и очень вкусными.

Мука на полках магазина. Фото: Новини.LIVE

А вот одесским хозяйкам такие вкусности будут стоить до 300 грн за килограмм, если готовить самому, ведь самый дорогой ингредиент — это масло для жарки, которого нужно очень много, также можно уже купить готовые. Цены — от 84 грн за 300 граммов.

Готовые пончики в супермаркете. Фото: скриншот

Кроме пышек на стол также ставят и рождественский калач. Сейчас полки магазинов просто ломаются от количества и разнообразия этих вкусностей. Цены разные: от 62 грн за обычный калач до 450 и выше итальянского панеттоне.

Рождественский калач. Фото: Новини.LIVE

Цена на панетон в магазине. Фото: Новини.LIVE

Средняя стоимость калача с разными начинками, например вишни или изюма от 149 гривен, а за "королевский", политый шоколадом придется заплатить уже от 209 грн.

Калачи с изюмом. Фото: Новини.LIVE

"королевские калачи" с шоколадом и вишнями. Фото: Новини.LIVE

Так что для приготовления полного рождественского ужина из 12 традиционных блюд одесситам придется потратить около 1500 — 2000 грн в зависимости от выбранных продуктов, их количества и места их приобретения, а впереди нас ждет и Новый год.

Напомним, на Рождество и Новый год график работы некоторых учреждений в Украине претерпевает изменения. "Новая почта" и Укрпочта частично закроют отделения, в то время как банки продолжат работать по обычному расписанию. Также в предпраздничной суете журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, что они будут дарить под елку родным и близким.