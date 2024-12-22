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Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі

22 грудня 2024 18:39
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
12 страв на Різдво: скільки коштуватиме одеситам святкова вечеря
Стіл накритий різдвяними стравами Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Різдвяний стіл для українців завжди був особливим символом єдності й традицій. Цьогорічна святкова вечеря може обійтися одеситам у чималу суму. Найдорожчою стравою стане риба, а бюджетнішим варіантом — вінегрет.

Скільки коштують традиційні різдвяні страви, дізнавались кореспонденти Новини.LIVE.

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Кутя та узвар

На Святвечір українці традиційно готують 12 страв, усі вони мають обов’язково бути пісні. Головний атрибут різдвяного столу — кутя. Саме з ложки цієї страви розпочинають святкову вечерю. Її готують з пшениці, маку, меду і горіхів, все решта, наприклад родзинки чи чорнослив, — уже за бажанням.

Кутя в Таврії
Ціни на пшеничну крупу. Фото: Новини.LIVE
Мак в магазині
Мак та макова начинка. Фото: Новини.LIVE

Пшеницю для куті можна купити в магазині від 16 грн за кілограм, мак — за 70 грн за 200 грамів. Мед коштує 200 грн за відерко, а горіхи — по 60 грн за 100 г.

Ціни на мед
Мед в магазині. Фото: Новини.LIVE
Горіхи в магазині
Ціни на горіхи в магазині. Фото: Новини.LIVE

Щоправда, головний інгредієнт може змінюватися, як, наприклад, в Одесі більшість містян готують кутю з рису. Тут ціни уже варіюються від 60 грн за кілограм крупи й вище. 

Рис в магазині
Ціни на рис в магазині. Фото: Новини.LIVE

Також на полицях магазинів є набори для приготування страви. Їхня ціна варіюється від 55 до 400 грн — все залежить від складу продуктів та виробника. Таким чином, якщо готувати самостійно страву вдома за традиційним рецептом коштуватиме таке задоволення понад 200 гривень.

Набори для куті
Набори для приготування куті. Фото: Новини.LIVE
Набір для куті
Набори для куті з медом, маком та горіхами. Фото: Новини.LIVE

Традиційним напоєм для різдвяного столу є узвар. Вважається, що він представляє життя, яке бог надає кожній людині. В його основі вода, що є символом очищення тіла і душі. Такий цілющий напій із сушених яблук, груш і чорносливу коштуватиме в магазині від 85 грн за 250 грамів.

Сушення в магазині
Сушені фрукти на полиці магазину. Фото: Новини.LIVE

Смажена та солена риба 

Найдорожча страва цього року — смажена риба. За 2 кг коропа на одеському "Привозі" доведеться викласти майже 300 грн. 

Риба на Привоз
Ціни на свіжу рибу на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Ціна на свіжу рибу на "Привозі"

  • Товстолоб — 80-100 грн/кг
  • Стейк товстолоба — 140 грн/кг
  • Щука — 100-120 грн/кг
  • Філе товстолоба — 150 грн/кг
  • Кефаль — 150 грн/кг
  • Судак — 220-250 грн/кг
  • Білий амур — 100 грн/кг
  • Лобань — 150 грн/кг
  • Короп — 120-160 грн/кг
  • Філе коропа — 200 грн/кг
  • Карась — 100 грн/кг
  • Сазан — 140 грн/кг
  • Тарань — 120 грн/кг
  • Лящ — 60-80 грн/кг
  • Сом — 150 грн/кг
  • Ікра коропа — 350 грн/кг
  • Щука — 100-140 грн/кг
Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі - фото 11
Ціни на рибу в магазині. Фото: скриншот

Солона риба, наприклад, оселедець, буде ще дорожчим варіантом, а саме — від 160 грн за кілограм у магазинах, і це ціла тушка з головою та потрохами. Копчена риба коштує в середньому від 250 грн за кг, а червона — по 300 грн за 180 г. За морожений хек треба віддати по 20 грн за 100 г.

Інші страви

Традиційними на столі є вареники з квашеною капустою, картоплею, а інколи й з вишнями. Також можна приготувати пісні голубці та червоний борщ, але без м'яса. 

Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі - фото 12
Овочі на прилавках "Привозу". Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі на "Привозі"

Огірки — 170 грн/кг
Помідор чері — 170 грн/кг
Кабачки — 120 грн/кг
Баклажан — 120 грн/кг
Часник  — 150 грн/кг
Перець — 120 грн/кг
Гострий перець — 95 грн/кг
Картопля — 40 грн/кг
Капуста — 35 грн/кг
Буряк — 15 грн/кг

Традиційний салат із солоними огірками та овочами коштує 67,75 грн. Найдорожчі інгредієнти — бочкові огірки — 240 гривень за кілограм і картопля — 40 грн/кг.

Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі - фото 13
Ціни на соління в магазині. Фото: скриншот

Зазначимо, що прорахувати різдвяну вечерю дуже складно, через різні вподобання господинь та кількість людей у сім'ї, однак маємо приблизно такі розрахунки:

  • борщ пісний з квасолею — обійдеться у 140-150 грн за 2 літри;
  • вінегрет коштує коштуватиме для одеських господинь понад 100 грн на велику миску;
  • вареники з картоплею — 60 грн за 1,5 кг, з капустою — 55 грн, з вишнями — 70-80 грн, через вартість морожених ягід.
  • тушкована капуста — за 2 кг страви доведеться заплатити 120 грн. Гриби печериці (45 грн/300 г) найбільше впливають на вартість, а за мариновані печериці взагалі доведеться заплатити близько 90 грн за маленьку баночку.
  • смажена картопля — від 45 грн за кілограм, сюди входить сам овоч та олія, яка коштує 65 грн за пляшку 0,85 літра. 
  • голубці — 105 гривень за каструлю.
гриби в магазині
Ціни на печериці в магазині. Фото: Новини.LIVE
Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі - фото 13
Ціна на капусту в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Різдвяні калачі та пампухи

Пампухи — це не лише частина святкового столу, а й давня традиція. Наші предки вірили, що вдалі пампухи на Різдво принесуть щастя і добробут у новому році. Чим пишніші та смачніші вони виходять, тим більше радості й щастя буде в домі. У багатьох родинах цей рецепт передається з покоління в покоління. Ці пухкі смаколики часто подають із медом, маком чи варенням, що робить їх не лише традиційними, а й дуже смачними.

мука в Одесі
Борошно на полицях магазину. Фото: Новини.LIVE

А ось одеським господиням такі смаколики коштуватимуть до 300 грн за кілограм, якщо готувати самому, адже найдорожчий інгредієнт — це олія для смаження, якої потрібно дуже багато, також можна уже купити готові. Ціни — від 84 грн за 300 грамів.

Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі - фото 16
Готові пампухи в супермаркеті. Фото: скриншот

Окрім пампухів на стіл також ставлять й різдвяний калач. Зараз полиці магазинів просто ламаються від кількості та різноманіття цих смаколиків. Ціни різні: від 62 грн за звичайний калач до 450 і вище за італійський панетоне. 

Калачі в магазині
Різдвяний калач. Фото: Новини.LIVE
Штоллен
Ціна на панетоне в магазині. Фото: Новини.LIVE

Середня вартість калача з різними начинками, наприклад вишні чи родзинок від 149 гривень, а за "королівський", политий шоколадом доведеться заплатити уже від 209 грн.

Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі - фото 16
Калачі з родзинками. Фото: Новини.LIVE
Від куті до оселедцю — ціни на різдвяну вечерю в Одесі - фото 17
"королівські калачі" з шоколадом та вишнями. Фото: Новини.LIVE

Тож для приготування повної різдвяної вечері з 12 традиційних страв одеситам доведеться витратити близько 1500 — 2000 грн залежно від обраних продуктів, їхньої кількості та місця їх придбання, а ще попереду нас чекає й Новий рік. 

Нагадаємо, на Різдво та Новий рік графік роботи деяких установ в Україні зазнає змін. "Нова пошта" та Укрпошта частково закриють відділення, тоді як банки продовжать працювати за звичайним розкладом. Також у передсвятковій метушні журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, що вони даруватимуть під ялинку рідним та близьким.

Одеса Одеська область Різдво Новини Одеси страви Щедра кутя

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