12 страв на Різдво: скільки коштуватиме одеситам святкова вечеря

Стіл накритий різдвяними стравами Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Різдвяний стіл для українців завжди був особливим символом єдності й традицій. Цьогорічна святкова вечеря може обійтися одеситам у чималу суму. Найдорожчою стравою стане риба, а бюджетнішим варіантом — вінегрет.

Скільки коштують традиційні різдвяні страви, дізнавались кореспонденти Новини.LIVE.

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Кутя та узвар

На Святвечір українці традиційно готують 12 страв, усі вони мають обов’язково бути пісні. Головний атрибут різдвяного столу — кутя. Саме з ложки цієї страви розпочинають святкову вечерю. Її готують з пшениці, маку, меду і горіхів, все решта, наприклад родзинки чи чорнослив, — уже за бажанням.

Ціни на пшеничну крупу. Фото: Новини.LIVE

Мак та макова начинка. Фото: Новини.LIVE

Пшеницю для куті можна купити в магазині від 16 грн за кілограм, мак — за 70 грн за 200 грамів. Мед коштує 200 грн за відерко, а горіхи — по 60 грн за 100 г.

Мед в магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на горіхи в магазині. Фото: Новини.LIVE

Щоправда, головний інгредієнт може змінюватися, як, наприклад, в Одесі більшість містян готують кутю з рису. Тут ціни уже варіюються від 60 грн за кілограм крупи й вище.

Ціни на рис в магазині. Фото: Новини.LIVE

Також на полицях магазинів є набори для приготування страви. Їхня ціна варіюється від 55 до 400 грн — все залежить від складу продуктів та виробника. Таким чином, якщо готувати самостійно страву вдома за традиційним рецептом коштуватиме таке задоволення понад 200 гривень.

Набори для приготування куті. Фото: Новини.LIVE

Набори для куті з медом, маком та горіхами. Фото: Новини.LIVE

Традиційним напоєм для різдвяного столу є узвар. Вважається, що він представляє життя, яке бог надає кожній людині. В його основі вода, що є символом очищення тіла і душі. Такий цілющий напій із сушених яблук, груш і чорносливу коштуватиме в магазині від 85 грн за 250 грамів.

Сушені фрукти на полиці магазину. Фото: Новини.LIVE

Смажена та солена риба

Найдорожча страва цього року — смажена риба. За 2 кг коропа на одеському "Привозі" доведеться викласти майже 300 грн.

Ціни на свіжу рибу на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Ціна на свіжу рибу на "Привозі"

Товстолоб — 80-100 грн/кг

Стейк товстолоба — 140 грн/кг

Щука — 100-120 грн/кг

Філе товстолоба — 150 грн/кг

Кефаль — 150 грн/кг

Судак — 220-250 грн/кг

Білий амур — 100 грн/кг

Лобань — 150 грн/кг

Короп — 120-160 грн/кг

Філе коропа — 200 грн/кг

Карась — 100 грн/кг

Сазан — 140 грн/кг

Тарань — 120 грн/кг

Лящ — 60-80 грн/кг

Сом — 150 грн/кг

Ікра коропа — 350 грн/кг

Щука — 100-140 грн/кг

Ціни на рибу в магазині. Фото: скриншот

Солона риба, наприклад, оселедець, буде ще дорожчим варіантом, а саме — від 160 грн за кілограм у магазинах, і це ціла тушка з головою та потрохами. Копчена риба коштує в середньому від 250 грн за кг, а червона — по 300 грн за 180 г. За морожений хек треба віддати по 20 грн за 100 г.

Інші страви

Традиційними на столі є вареники з квашеною капустою, картоплею, а інколи й з вишнями. Також можна приготувати пісні голубці та червоний борщ, але без м'яса.

Овочі на прилавках "Привозу". Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі на "Привозі"

Огірки — 170 грн/кг

Помідор чері — 170 грн/кг

Кабачки — 120 грн/кг

Баклажан — 120 грн/кг

Часник — 150 грн/кг

Перець — 120 грн/кг

Гострий перець — 95 грн/кг

Картопля — 40 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Буряк — 15 грн/кг

Традиційний салат із солоними огірками та овочами коштує 67,75 грн. Найдорожчі інгредієнти — бочкові огірки — 240 гривень за кілограм і картопля — 40 грн/кг.

Ціни на соління в магазині. Фото: скриншот

Зазначимо, що прорахувати різдвяну вечерю дуже складно, через різні вподобання господинь та кількість людей у сім'ї, однак маємо приблизно такі розрахунки:

борщ пісний з квасолею — обійдеться у 140-150 грн за 2 літри;

вінегрет коштує коштуватиме для одеських господинь понад 100 грн на велику миску;

вареники з картоплею — 60 грн за 1,5 кг, з капустою — 55 грн, з вишнями — 70-80 грн, через вартість морожених ягід.

тушкована капуста — за 2 кг страви доведеться заплатити 120 грн. Гриби печериці (45 грн/300 г) найбільше впливають на вартість, а за мариновані печериці взагалі доведеться заплатити близько 90 грн за маленьку баночку.

смажена картопля — від 45 грн за кілограм, сюди входить сам овоч та олія, яка коштує 65 грн за пляшку 0,85 літра.

голубці — 105 гривень за каструлю.

Ціни на печериці в магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціна на капусту в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Різдвяні калачі та пампухи

Пампухи — це не лише частина святкового столу, а й давня традиція. Наші предки вірили, що вдалі пампухи на Різдво принесуть щастя і добробут у новому році. Чим пишніші та смачніші вони виходять, тим більше радості й щастя буде в домі. У багатьох родинах цей рецепт передається з покоління в покоління. Ці пухкі смаколики часто подають із медом, маком чи варенням, що робить їх не лише традиційними, а й дуже смачними.

Борошно на полицях магазину. Фото: Новини.LIVE

А ось одеським господиням такі смаколики коштуватимуть до 300 грн за кілограм, якщо готувати самому, адже найдорожчий інгредієнт — це олія для смаження, якої потрібно дуже багато, також можна уже купити готові. Ціни — від 84 грн за 300 грамів.

Готові пампухи в супермаркеті. Фото: скриншот

Окрім пампухів на стіл також ставлять й різдвяний калач. Зараз полиці магазинів просто ламаються від кількості та різноманіття цих смаколиків. Ціни різні: від 62 грн за звичайний калач до 450 і вище за італійський панетоне.

Різдвяний калач. Фото: Новини.LIVE

Ціна на панетоне в магазині. Фото: Новини.LIVE

Середня вартість калача з різними начинками, наприклад вишні чи родзинок від 149 гривень, а за "королівський", политий шоколадом доведеться заплатити уже від 209 грн.

Калачі з родзинками. Фото: Новини.LIVE

"королівські калачі" з шоколадом та вишнями. Фото: Новини.LIVE

Тож для приготування повної різдвяної вечері з 12 традиційних страв одеситам доведеться витратити близько 1500 — 2000 грн залежно від обраних продуктів, їхньої кількості та місця їх придбання, а ще попереду нас чекає й Новий рік.

Нагадаємо, на Різдво та Новий рік графік роботи деяких установ в Україні зазнає змін. "Нова пошта" та Укрпошта частково закриють відділення, тоді як банки продовжать працювати за звичайним розкладом. Також у передсвятковій метушні журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, що вони даруватимуть під ялинку рідним та близьким.