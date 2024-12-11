В Николаеве потратят 4,5 млн грн на генплан

Разрушенное здание в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

В следующем году в бюджете Николаева запланировано выделить 4,5 млн грн на разработку генерального плана. Над этим документом работают уже более двух лет. Он должен определить концепцию послевоенного восстановления города.

Об этом идет речь в проекте бюджета Николаева на 2025 год.

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Что и за сколько

Деньги планируют потратить на разработку трех планов — генерального, зонирования и историко-архитектурного опорного. Последний должен определить охранные зоны и исторические ареалы. Распорядителем средств будет исполком горсовета.

Сколько ждать

Как сообщает издание "НикВести", разработку генплана начали еще в октябре 2022 года. Над ней работали датская компания COWI и итальянская фирма One Works Foundation. Датчане занимались подземными коммуникациями, а итальянцы — архитектурой, урбанистикой и зонированием. Свои материалы они передали городу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сегодня выживает Николаев. Также мы писали о перспективах возрождения судостроения в городе.