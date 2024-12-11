Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відбудова Миколаєва — за план заплатять 4,5 млн arrow

Відбудова Миколаєва — за план заплатять 4,5 млн

11 грудня 2024 14:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Миколаєві витратять 4,5 млн грн на генплан
Зруйнована будівля у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У наступному році у бюджеті Миколаєва заплановано виділити 4,5 млн грн на розробку генерального плану. Над цим документом працюють вже понад два роки. Він має визначити концепцію повоєнного відновлення міста.

Про це йдеться у проєкті бюджету Миколаєва на 2025 рік.

Читайте також:

Що і за скільки

Гроші планують витратити на розробку трьох планів — генерального, зонування та історико-архітектурного опорного. Останній має визначити охоронні зони й історичні ареали. Розпорядником коштів буде виконком міськради.

Скільки чекати

Як повідомляє видання "МикВісті", розробку генплану почали ще у жовтні 2022 року. Над нею працювали данська компанія COWI та італійська фірма One Works Foundation. Данці займалися підземними комунікаціями, а італійці — архітектурою, урбаністикою та зонуванням. Свої матеріали вони передали місту.       

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як сьогодні виживає Миколаїв. Також ми писали про перспективи відродження суднобудування у місті.

міста Миколаїв гроші фінанси відновлення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:42 Шмигаль назвав найбільшого союзника України в оборонній галузі

15:30 Мінімальна зарплата у 2025 році — розмір та на що впливає

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

15:25 Бронювання обмежено придатних — чи можуть у ТЦК відмовити

15:17 Прем'єр назвав, скільки українців користуються "Дією"

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:15 Шмигаль назвав метали, які Україна може запропонувати Німеччині

15:13 Посилки українців під загрозою втручання — що може змінитися

15:03 Шольц анонсував передачу зброї Україні до кінця року

14:59 Відбудова Миколаєва — за план заплатять 4,5 млн

14:55 Інсайдер повідомив, якому європейському клубу цікавий Крупський

15:42 Шмигаль назвав найбільшого союзника України в оборонній галузі

15:30 Мінімальна зарплата у 2025 році — розмір та на що впливає

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

15:25 Бронювання обмежено придатних — чи можуть у ТЦК відмовити

15:17 Прем'єр назвав, скільки українців користуються "Дією"

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

15:15 Шмигаль назвав метали, які Україна може запропонувати Німеччині

15:13 Посилки українців під загрозою втручання — що може змінитися

15:03 Шольц анонсував передачу зброї Україні до кінця року

14:59 Відбудова Миколаєва — за план заплатять 4,5 млн

14:55 Інсайдер повідомив, якому європейському клубу цікавий Крупський

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

Text

13:44 Дикий назвав місто, якому загрожує повторна окупація

Text

13:23 Військовий аналітик пояснив, як Запоріжжя готується до оборони

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

09:24 Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Text

08:25 Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

Text

08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев пояснив, коли скасують 5% військового збору

Text

02:56 Гетманцев заявив, що "тисяча Зеленського" користується попитом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника