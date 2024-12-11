У Миколаєві витратять 4,5 млн грн на генплан

Зруйнована будівля у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

У наступному році у бюджеті Миколаєва заплановано виділити 4,5 млн грн на розробку генерального плану. Над цим документом працюють вже понад два роки. Він має визначити концепцію повоєнного відновлення міста.

Про це йдеться у проєкті бюджету Миколаєва на 2025 рік.

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Що і за скільки

Гроші планують витратити на розробку трьох планів — генерального, зонування та історико-архітектурного опорного. Останній має визначити охоронні зони й історичні ареали. Розпорядником коштів буде виконком міськради.

Скільки чекати

Як повідомляє видання "МикВісті", розробку генплану почали ще у жовтні 2022 року. Над нею працювали данська компанія COWI та італійська фірма One Works Foundation. Данці займалися підземними комунікаціями, а італійці — архітектурою, урбаністикою та зонуванням. Свої матеріали вони передали місту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як сьогодні виживає Миколаїв. Також ми писали про перспективи відродження суднобудування у місті.