Новым командующим Воздушных сил РФ назначен уроженец Одессы

Командующий Воздушными силами РФ Сергей Кобылаш. Фото: росСМИ

Новым командующим Воздушными силами России назначен генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, уроженец Одессы. Он ранее командовал дальней авиацией России. Гаагский суд объявил его в розыск из-за преступлений против Украины.

Об этом 25 июля со ссылкой на министерство обороны РФ сообщило издание "Deutsche Welle".

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Сергей Кобылаш: что известно

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба ВС РФ. Он имеет длительную военную карьеру и участвовал во всех развязанных Россией войнах, а именно:

война в Афганистане (1979–1989);

первая чеченская война;

вторая чеченская война;

русско-грузинская война (2008);

интервенция России в Сирию;

вторжение России в Украину.

Преступления против Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) в январе 2023 объявила подозрение Кобылашу в обстреле гражданских объектов в Украине. Известно, что он руководил бомбардировками Мариуполя в 2022 году. Кроме этого, 23 апреля 2022 г. по его приказу, российские войска попали в 16-этажное здание ЖК "Тирас" в Одессе. В результате ракетной атаки погибли 8 мирных жителей, среди них 3-месячный ребенок. 12 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. За это преступление ему объявили пиидозру.

Также Кобылаш отдал приказ на проведение ракетных ударов по жилому многоэтажному дому и автостоянке в Умани Черкасской области 28 апреля 2023 года. В результате вражеского обстрела погибли 23 местных жителя, среди них — шестеро детей. Также травмированы девять человек, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.



В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В РФ он новшество высшее звание — генерал-лейтенант.

Напомним, в ночь на 28 июля российские оккупационные войска в очередной раз пытались осуществить обстрел юга нашего государства. Враг направил авиационную ракету в Одесскую область, а также пытался атаковать ударными дронами. Почти все враждебные цели были сбиты.