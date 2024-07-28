Новим командувачем Повітряних сил РФ призначений уродженець Одеси

Командувач Повітряних сил РФ Сергій Кобилаш. Фото: росЗМІ

Новим командувачем Повітряних сил Росії призначений генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, уродженець Одеси. Він раніше командував дальньою авіацією Росії. Гаазький суд оголосив його в розшук через злочини проти України.

Про це 25 липня з посиланням на міністерство оборони РФ повідомило видання "Deutsche Welle".

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Сергій Кобилаш: що відомо

Генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, народився в 1965 році в Одесі. Закінчив Єйське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію імені Гагаріна і Військову академію Генштабу ЗС РФ. Він має тривалу військову кар'єру та брав участь у всіх розв'язаних Росією війнах, а саме:

війна в Афганістані (1979-1989);

перша чеченська війна;

друга чеченська війна;

російсько-грузинська війна (2008);

інтервенція Росії у Сирію;

вторгнення Росії в Україну.

Злочини проти України

Служба безпеки України (СБУ) у січні 2023 року оголосила підозру Кобилашу в обстрілі цивільних об’єктів в Україні. Відомо, що він керував бомбардуваннями Маріуполя у 2022 році. Окрім цього, 23 квітня 2022 року за його наказом, російські війська поцілили в 16-поверховий будинок ЖК "Тірас" в Одесі. Унаслідок ракетної атаки загинули 8 мирних жителів, серед них 3-місячна дитина. 12 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За цей злочин йому оголосили піідозру.

Також Кобилаш віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих мешканців, серед них — шестеро дітей. Також травмовано дев'ятеро людей, а одна особа й досі вважається зниклою безвісти.



У березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша в межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні, скоєних у період із 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. У РФ він новсть найвище звання — генерал-лейтенант.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські окупаційні війська вкотре намагалися здійснити обстріл півдня нашої держави. Ворог скерував авіаційну ракету на Одещину, а також намагався атакувати ударними дронами. Майже всі ворожі цілі були збиті.