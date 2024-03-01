Приказал заминировать море от Одессы до Босфора — СБУ разоблачили российского командующего

Последствия ракетных обстрелов одесского порта. Фото: Новости.

Начавшийся штаб черноморского флота РФ командовал обстрелами припортовой инфраструктуры Одесщины. Человек имел целью заблокировать зерновой коридор.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали деятельности

Вице-адмирал Сергея Пинчук – первый заместитель командующего, начальник штаба черноморского флота ВМФ РФ является одним из организаторов массированных атак по Украине. По информации СБУ, он отдавал приказ заменить акваторию Черного моря от Одессы до Босфора. Таким образом, противник планировал прекратить экспорт украинской продукции. Также российский адмирал лично командовал обстрелами припортовой инфраструктуры.

Какое наказание грозит

На основании собранных доказательств российскому вице-адмиралу Сергею Пинчуку сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

⁠ч. 1, ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей).

Согласно статьям, ему грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению Сергея Пинчука к ответственности.

Другие преступления врага

Напомним, что работники СБУ разоблачили оккупанта, совершавшего военные преступления во время захвата части Николаевщины. Под прикрытием "добровольца" он участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила агентурную сеть российской ФСБ , в которую входили чиновники государственных спецслужб. Среди задержанных был предатель из Одесщины, который передавал врагу данные о Силях обороны юга.