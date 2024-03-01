Віддав наказ замінувати море від Одеси до Босфору— СБУ викрили російського командувача

Наслідки ракетного обстрілу одеського порту. Фото: Новини.LIVE

Начальний штабу чорноморського флоту РФ командував обстрілами припортової інфраструктури Одещини. Чоловік мав на меті заблокувати зерновий коридор.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Деталі діяльності

Віце-адмірал Сергія Пінчук — перший заступник командувача, начальник штабу чорноморського флоту ВМФ РФ є одним з організаторів масованих атак по Україні. За інформацією СБУ, він віддавав наказ замінувати акваторію Чорного моря від Одеси до Босфору. Таким чином, ворог планував припинити експорт української продукції. Також, російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури.

Яке покарання загрожує

На підставі зібраних доказів російському віце-адміралу Сергію Пінчуку повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

⁠ч. 1, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, що призвели до гибелі людей).

Згідно зі статтями, йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення Сергія Пінчука до відповідальності.

Інші злочини ворога

Нагадаємо, що працівники СБУ викрили окупанта, який здійснював воєнні злочини під час захоплення частини Миколаївщини. Під прикриттям "добровольця" він брав участь у захопленні Кінбурнської коси у 2022 році.

Також ми писали, Служба безпеки України (СБУ) знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили посадовці державних спецслужб. Серед затриманих був зрадник з Одещини, який передавав ворогу дані про Сили оборони півдня.