Отблагодарил воровством: в Одесской области осудили переселенца из Херсона

Судья бьет молотком. Фото: google

В Подольском районе Одесской области 23-летний мужчина из Херсона, эвакуировавшийся из зоны боевых действий, совершил кражу. Он забрал деньги и украшения у местной семьи, предоставившей ему убежище и поддержку.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности преступления

Когда владельцы дома оставили своего квартиранта у себя дома и отправились по делам. Именно в это время злоумышленник использовал возможность и нашел скрытые деньги и ценные вещи, общая стоимость которых составила более 100 тысяч гривен. Понимая, что ему нужно быстро убежать, он прихватил рюкзак, павербанк и зарядное устройство и отправился в Одессу, где арендовал квартиру.

Но его преступление не осталось незамеченным. После нескольких дней полиция Одессы задержала злоумышленника и изъяла большую часть похищенного.

Какое наказание ждет вора

Следователи выдвинули фигуранту обвинения в тайном похищении чужого имущества (кража), совершенном повторно, в условиях военного положения, и направили обвинительный акт по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины в суд.

Суд изучил доказательства, что собрали полицейские и признал обвиняемого виновным. Учитывая, что мужчина уже находится на испытательном сроке по приговору Ингулецкого районного суда Кривого Рога за совершение кражи. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы, частично присоединив несостоявшуюся часть наказания по предыдущему приговору.

Напомним, в Измаиле 52-летний мужчина обокрал терминал самообслуживания. Вырученные деньги злоумышленник планировал потратить на азартные игры.

Кроме того, одесские полицейские разоблачили злоумышленника, обокравшего квартиру на Дерибасовской улице. Правонарушитель проник в дом, который арендовала жительница Херсона, и похитил имущество на 20 тысяч гривен.