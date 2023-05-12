Віддячив крадіжкою: на Одещині засудили переселенця з Херсона

Суддя б'є молотком. Фото: google

У Подільському районі Одеської області 23-річний чоловік з Херсону, що евакуювався із зони бойових дій, вчинив крадіжку. Він забрав гроші та прикраси у місцевої родини, що надала йому притулок і підтримку.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці злочину

Коли власники будинку залишили свого квартиранта самого вдома та вирушили у справах. Саме в цей час зловмисник використав можливість та знайшов приховані гроші й цінні речі, загальна вартість яких становила понад 100 тисяч гривень. Розуміючи, що йому треба швидко втекти, він прихопив рюкзак, павербанк та зарядний пристрій і вирушив до Одеси, де орендував квартиру.

Але його злочин не залишився непоміченим. Після кількох днів поліція Одеси затримала зловмисника та вилучила більшу частину викраденого.

Яке покарання чекає на злодія

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), скоєному повторно, в умовах воєнного стану, й скерували обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України до суду.

Суд, вивчив докази, що зібрали поліцейські й визнав обвинуваченого винним. Зважаючи на те, що чоловік вже перебуває на випробувальному терміні за вироком Інгулецького районного суду Кривого Рогу за скоєння крадіжки. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років і двох місяців позбавлення волі, частково приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Нагадаємо, в Ізмаїлі 52-річний чоловік обікрав термінал самообслуговування. Отримані гроші зловмисник планував витратити на азартні ігри.

Крім того, одеські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав квартиру на вулиці Дерибасівській. Правопорушник проник в оселю, яку орендувала жителька Херсона, і викрав майно на 20 тисяч гривень.