Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Віддячив крадіжкою: на Одещині засудили переселенця з Херсона arrow

Віддячив крадіжкою: на Одещині засудили переселенця з Херсона

12 травня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Віддячив крадіжкою: на Одещині засудили переселенця з Херсона
Суддя б'є молотком. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Подільському районі Одеської області 23-річний чоловік з Херсону, що евакуювався із зони бойових дій, вчинив крадіжку. Він забрав гроші та прикраси у місцевої родини, що надала йому притулок і підтримку.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці злочину

Коли власники будинку залишили свого квартиранта самого вдома та вирушили у справах. Саме в цей час зловмисник використав можливість та знайшов приховані гроші й цінні речі, загальна вартість яких становила понад 100 тисяч гривень. Розуміючи, що йому треба швидко втекти, він прихопив рюкзак, павербанк та зарядний пристрій і вирушив до Одеси, де орендував квартиру.

Але його злочин не залишився непоміченим. Після кількох днів поліція Одеси затримала зловмисника та вилучила більшу частину викраденого. 

Яке покарання чекає на злодія

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), скоєному повторно, в умовах воєнного стану, й скерували обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України до суду.

Суд, вивчив докази, що зібрали поліцейські й визнав обвинуваченого винним. Зважаючи на те, що чоловік вже перебуває на випробувальному терміні за вироком Інгулецького районного суду Кривого Рогу за скоєння крадіжки. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років і двох місяців позбавлення волі, частково приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Нагадаємо, в Ізмаїлі 52-річний чоловік обікрав термінал самообслуговування. Отримані гроші зловмисник планував витратити на азартні ігри.

Крім того, одеські поліцейські викрили зловмисника, який обікрав квартиру на вулиці Дерибасівській. Правопорушник проник в оселю, яку орендувала жителька Херсона, і викрав майно на 20 тисяч гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB