Уничтожение мины в Одесской области: детали от ВМС ВСУ

Уничтожение мины на одном из пляжей Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС

К одесским берегам Черного моря снова прибило боеприпас времен Второй мировой. На место сразу прибыли специалисты, которые обезвредили мину.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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"Силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена морская мина времен Второй мировой войны, обнаруженная у побережья на юге Украины. Вторая мировая война продолжает напоминать о себе минной опасностью в настоящем", — говорится в сообщении.

Командование ВМС ВС Украины напоминает одесситам и гостям региона об опасности подозрительных взрывоопасных предметов. Если вы обнаружили такие предметы, не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно перемещать их или обезвреживать. В случае обнаружения опасных объектов — немедленно сообщите соответствующие службы по номеру 102.

Горячие линии в Одесской области

Круглосуточная медицинская скорая помощь —103;

Патрульная служба МВД Украины — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Мы писали ранее, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Противоминные корабли уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по определенным причинам.

Также мы сообщали, что текущая ситуация с безопасностью в Черном море остается острым вопросом не только для Украины, но и для стран, чьи суда курсируют акваторией. Так, Швеция может помочь защитить небо над Украиной и способствовать разминированию Черного моря.