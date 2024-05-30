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Захист Чорного моря — допомога від Швеції та спільна боротьба з мінами

30 травня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Захист Чорного моря — допомога від Швеції та спільна боротьба з мінами
Міна на березі Чорного моря. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поточна безпекова ситуацію в Чорному морі залишається гострим питанням не тільки для України, а й для країн, чиї суда курсують акваторією. Так, Швеція може допомогти захистити небо над Україною та сприяти розмінуванню моря. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Безпекова ситуація в регіоні та Чорному морі

Сьогодні Одещину відвідала шведська делегація на чолі з Державним секретарем Міністерства оборони Пітером Сендволлом та Державним секретарем з питань закордонних справ Яном Кнутссоном. Однією з головних тем обговорення стала ситуація в Чорному морі. 

"Докладно обговорили ситуацію в Чорному морі. Дії росіян — мінування, скидання КАБів в море — стали проблемою не тільки для українців, а й для інших країн, чиї судна курсують Чорним морем. Тож очікуємо на допомогу в цьому питанні", — зазначив Олег Кіпер.

представники Швеції завітали до Одещини
Шведська делегація на чолі з Пітером Сендволлом та Яном Кнутссоном. Фото: Олег Кіпер

Окрім цього, представникам Швеції продемонстрували, як зараз працює  гуманітарний коридор Чорним морем. Від скандинавської країни Одещина очікує подальше посилення ППО задля захисту цивільних людей та інфраструктури. 

Підтримка Одеси країнами-партнерами

Ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Туреччина не припиняє підтримку України, зокрема Одещини.  Так, східна країна розгляне можливість відпочинку дітей з військових та ВПО Одещини у провінції Анкара.

Також ми повідомляли, що Одеса може отримати додаткові автобуси для пасажирських перевезень від міста-побратима Стамбул. Відомо, що йдеться про передачу 10 одиниць транспорту для одеського автопарку.

Додамо, що французькі лікарі з Bouchard Clinic планують передати медичне обладнання в Одесу. Воно використовуватиметься для лікування постраждалих від російських атак.

Олег Кіпер
війна
Чорне море
Одеса
допомога
мінування
розмінування
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