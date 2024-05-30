Защита Черного моря – помощь от Швеции и совместная борьба с минами

Мина на берегу Черного моря. Фото: скриншот

Текущая ситуация с безопасностью в Черном море остается острым вопросом не только для Украины, но и для стран, чьи суда курсируют акваторией. Так, Швеция может помочь защитить небо над Украиной и способствовать разминированию моря.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Ситуация с безопастностью в регионе и Черном море

Сегодня Одесщину посетила шведская делегация во главе с Государственным секретарем Министерства обороны Питером Сендволлом и Государственным секретарем по иностранным делам Яном Кнутссоном. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация в Черном море.

"Подробно обсудили ситуацию в Черном море. Действия россиян — минирование, сброс КАБов в море — стали проблемой не только для украинцев, но и для других стран, чьи суда курсируют по Черному морю. Поэтому ожидаем помощи в этом вопросе", — отметил Олег Кипер.

Шведская делегация во главе с Питером Сэндволлом и Яном Кнутссоном. Фото: Олег Кипер

Кроме того, представителям Швеции продемонстрировали, как сейчас работает гуманитарный коридор по Черному морю. От скандинавской страны Одесчина ожидает дальнейшее усиление ПВО для защиты гражданских людей и инфраструктуры.

Поддержка Одессы странами-партнерами

Мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Турция не прекращает поддержку Украины, в частности, Одесчины. Так, восточная страна рассмотрит возможность отдыха детей из военных и ВПЛ Одесщины в провинции Анкара.

Также мы сообщали, что Одесса может получить дополнительные автобусы для пассажирских перевозок от города-побратима Стамбул. Известно, что речь идет о передаче 10 единиц транспорта одесскому автопарку.

Добавим, что французские врачи из Bouchard Clinic планируют передать медицинское оборудование в Одессу. Он будет использоваться для лечения пострадавших от российских атак.