Знищення міни на Одещини: деталі від ВМС ЗСУ

Знищення міни на одному з пляжів Одещини. Фото ілюстративне: ДСНС

До одеських берегів Чорного моря знову прибило боєприпас часів Другої світової. На місце одразу прибули фахівці, які знешкодили міну.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України.

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"Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено морську міну часів Другої світової війни, виявлену поблизу узбережжя на півдні України. Друга світова війна продовжує нагадувати про себе мінною небезпекою у сьогоденні", — зазначено у повідомленні.

Командування ВМС ЗС України нагадує одеситам та гостям регіону про небезпеку підозрілих вибухонебезпечних предметів. Якщо ви виявили такі предмети, не наближайтеся до них, не торкайтеся і не намагайтеся самостійно їх переміщувати або знешкоджувати. У разі виявлення небезпечних об’єктів негайно повідомте відповідні служби за номером 102.

Гарячі лінії в Одеській області

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Ми писали раніше, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.

Також ми повідомляли, що поточна безпекова ситуація в Чорному морі залишається гострим питанням не тільки для України, а й для країн, чиї судна курсують акваторією. Так, Швеція може допомогти захистити небо над Україною та сприяти розмінуванню Чорного моря.