Знищення міни на Одещини: деталі від ВМС ЗСУ

Відлуння війни — на Одещині вкотре знешкодили міну
До одеських берегів Чорного моря знову прибило боєприпас часів Другої світової. На місце одразу прибули фахівці, які знешкодили міну.
Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗС України.
"Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено морську міну часів Другої світової війни, виявлену поблизу узбережжя на півдні України. Друга світова війна продовжує нагадувати про себе мінною небезпекою у сьогоденні", — зазначено у повідомленні.
Командування ВМС ЗС України нагадує одеситам та гостям регіону про небезпеку підозрілих вибухонебезпечних предметів. Якщо ви виявили такі предмети, не наближайтеся до них, не торкайтеся і не намагайтеся самостійно їх переміщувати або знешкоджувати. У разі виявлення небезпечних об’єктів негайно повідомте відповідні служби за номером 102.
Гарячі лінії в Одеській області
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Ми писали раніше, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.
Також ми повідомляли, що поточна безпекова ситуація в Чорному морі залишається гострим питанням не тільки для України, а й для країн, чиї судна курсують акваторією. Так, Швеція може допомогти захистити небо над Україною та сприяти розмінуванню Чорного моря.
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