Отключение до вечера: где в Одессе не будет воды (список адресов)
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 28 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Святослава Рихтера, 125-131, все дома;
- ул. Овидиопольская дорога, 8, все дома;
- просп. Академика Глушко, все дома;
- ул. Небесной сотни, все дома;
- ул. Ильфа и Петрова, все дома;
- ул. Уильямса, 89, все дома;
- ул. Лиманная, все дома;
- ул. Железнодорожная, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых метров труб и снизить количество аварийных прорывов.