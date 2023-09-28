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Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)

28 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)
Відключення води. Фото: pexels
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 28 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Святослава Ріхтера, 125-131, усі будинки;
  • вул. Овідіопольська дорога, 8, усі будинки;
  • просп. Академіка Глушка, усі будинки;
  • вул. Небесної Сотні, усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова, усі будинки;
  • вул. Вільямса, 89, усі будинки;
  • вул. Лиманна, усі будинки;
  • вул. Залізнодорожня, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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