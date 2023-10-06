Где в Одессе не будет воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 6 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к 17:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Ильфа и Петрова, 43–63;

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ул. Солнечная, 8;

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Телефон для справок (круглосуточно):

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048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых труб и снизить количество аварийных прорывов.