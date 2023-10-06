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Отключение до вечера: где в Одессе не будет воды (список адресов)

6 октября 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе не будет воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 6 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к 17:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Композитора Нищинского — все дома;
  • ул. Скидановская — все дома;
  • Матросский спуск — все дома;
  • пер. Митракова — все дома;
  • ул. Старопортофранковская — все дома;
  • ул. Ольгиевская — все дома;
  • ул. Манежная — все дома;
  • ул. Мечникова — все дома;
  • ул. Пишоновская — все дома;
  • ул. Вильямса, 64-87;
  • ул. Ак. Королева, 96-122;
  • ул. Ильфа и Петрова, 43–63;
  • ул. Архитекторская — все дома;
  • ул. Солнечная, 8;
  • пер. Светлый, 2, 2а, 7.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых труб и снизить количество аварийных прорывов.

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