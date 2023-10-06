Отключение до вечера: где в Одессе не будет воды (список адресов)
6 октября 2023 12:10
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 6 октября, в Одессе прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к 17:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Где не будет воды в Одессе
- ул. Композитора Нищинского — все дома;
- ул. Скидановская — все дома;
- Матросский спуск — все дома;
- пер. Митракова — все дома;
- ул. Старопортофранковская — все дома;
- ул. Ольгиевская — все дома;
- ул. Манежная — все дома;
- ул. Мечникова — все дома;
- ул. Пишоновская — все дома;
- ул. Вильямса, 64-87;
- ул. Ак. Королева, 96-122;
- ул. Ильфа и Петрова, 43–63;
- ул. Архитекторская — все дома;
- ул. Солнечная, 8;
- пер. Светлый, 2, 2а, 7.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых труб и снизить количество аварийных прорывов.