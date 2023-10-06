Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)
6 жовтня 2023 12:10
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 6 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до 17:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де не буде води в Одесі
- вул. Композитора Ніщинського — усі будинки;
- вул. Скидановська — усі будинки;
- Матроський узвіз — усі будинки;
- пров. Митракова — усі будинки;
- вул. Старопортофранківська — усі будинки;
- вул. Ольгіївська — усі будинки;
- вул. Манежна — усі будинки;
- вул. Мечникова — усі будинки;
- вул. Пішонівська — усі будинки;
- вул. Вільямса, 64-87;
- вул. Ак. Корольова, 96-122;
- вул. Ільфа і Петрова, 43-63;
- вул. Архітекторська — усі будинки;
- вул. Сонячна, 8;
- пров. Світлий, 2, 2а, 7.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.