Де в Одесі не буде води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 6 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до 17:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Композитора Ніщинського — усі будинки;

вул. Скидановська — усі будинки;

Матроський узвіз — усі будинки;

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вул. Старопортофранківська — усі будинки;

вул. Ольгіївська — усі будинки;

вул. Манежна — усі будинки;

вул. Мечникова — усі будинки;

вул. Пішонівська — усі будинки;

вул. Вільямса, 64-87;

вул. Ак. Корольова, 96-122;

вул. Ільфа і Петрова, 43-63;

вул. Архітекторська — усі будинки;

вул. Сонячна, 8;

пров. Світлий, 2, 2а, 7.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.