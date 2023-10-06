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Відключення до вечора: де в Одесі не буде води (перелік адрес)

6 жовтня 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі не буде води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 6 жовтня, в Одесі припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до 17:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

  • вул. Композитора Ніщинського — усі будинки;
  • вул. Скидановська — усі будинки; 
  • Матроський узвіз — усі будинки;
  • пров. Митракова — усі будинки;
  • вул. Старопортофранківська — усі будинки;
  • вул. Ольгіївська — усі будинки;
  • вул. Манежна — усі будинки;
  • вул. Мечникова — усі будинки;
  • вул. Пішонівська — усі будинки;
  • вул. Вільямса, 64-87;
  • вул. Ак. Корольова, 96-122;
  • вул. Ільфа і Петрова, 43-63;
  • вул. Архітекторська — усі будинки;
  • вул. Сонячна, 8;
  • пров. Світлий, 2, 2а, 7. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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