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Отключение света из-за ночных российских атак по Украине — как повлияет на Одесчину

8 мая 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение света из-за ночных российских атак по Украине — как повлияет на Одесчину
Энергетики ремонтируют повреждение линии электропередач. Фото: Укрэнерго
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 мая, из-за массированной атаки на объекты критической инфраструктуры введены ограничения энергоснабжения. Они будут действовать по всей территории Украины с 18:00 до 23:00.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

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Ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и бытовых потребителей будут равномерно распределены по всем регионам Украины. Однако они не затрагивают энергоснабжение объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

"Причина — дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами", — говорится в сообщении.

Энергетики призывают потребителей бережно использовать электроэнергию, а промышленность и бизнес активно привлекать импорт электроэнергии и использовать альтернативные источники энергии.

Ситуация со светом в Одесской области

Сегодня у некоторых жителей Киевского района свет будет отсутствовать до 19:00 вечера. Энергетики работают на сетях, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ. Список адресов можно просмотреть в материале.

Также мы писали, что Одесчина в последнее время находится под баллистическими обстрелами оккупантов. Россияне намеренно терроризируют регион с целью атаковать как можно больше энергетической и критической инфраструктуры. Кроме этого, у захватчиков есть также цель запугивания людей захватом города.

Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Укрэнерго
Новости Одессы
критическая инфраструктура
отключения света

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