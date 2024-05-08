Відключення світла через нічні російські атаки по Україні — як вплине на Одещину

Енергетики ремонтують пошкодження лінії електропередач. Фото: Укренерго

Сьогодні, 8 травня, через масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури введені обмеження енергопостачання. Вони будуть діяти по всій території України з 18:00 до 23:00.

Про це повідомли у пресслужбі НЕК "Укренерго".

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Обмеження споживання електроенергії для бізнесу та побутових споживачів будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України. Однак вони не зачіпають енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

"Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами", — зазначено у повідомленні.

Енергетики закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію, а промисловість та бізнес активно залучати імпорт електроенергії та користуватися альтернативними джерелами енергії.

Ситуація зі світлом на Одещині

Сьогодні у деяких жителів Київського району світло буде відсутнє до 19:00 вечора. Енергетики працюють на мережах, проте час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. Перелік адрес можна переглянути у матеріалі.

Також ми писали, що Одещина останнім часом постійно перебуває під балістичними обстрілами окупантів. Росіяни навмисно тероризують регіон з метою атакувати як можна більше енергетичної та критичної інфраструктури. Крім цього, у загарбників є також на меті залякування людей захопленням міста.