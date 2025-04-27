Графики отключения света на понедельник в Одессе и области

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают ремонт поврежденных энергообъектов по всей Украине после массированных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, в понедельник, 28 апреля, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, сколько будут платить одесситы за электроэнергию и газ в мае. Также писали, что летом в украинской энергосистеме может возникнуть дефицит электроэнергии.