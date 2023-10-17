Сотни одесситов остались без света

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 17 октября, часть одесситов осталась без электричества из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

ул. Ак.Филатова, 3/2,

ул. Варненская, 3-5,

ул. Г. Петрова, 2-6,

ул. Г. Крут, 2-4,

Люстдорфская дорога, 86а, 88,

ул. Маршрутная, 5-9,

просп. Свободы, 32, 36,

ул. Сибирская, 3-5.

Планируют вернуть свет к 19:00.

Северный РЭС:

пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3-141.

ул. Ак. Панкратовой, 1-31,

ул. В. Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Круговая, 10-58,

ул. Степная, 1-31,

ул. Тепличная, 3б, 4а,

ул. Хуторская, 15-71.

Планируют вернуть свет к 20:00.

Центральный РЭС:

просп. Гагарина, 19в.

просп. Гагарина, 19а, 19б.

Люстдорфская дорога., 13, 13а, 15,

ул. Малиновского, 16,

СК Фамильный Дом, 1.

Планируют вернуть свет к 22:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Одесская область среди лидеров антирейтинга за вероятными отключениями света. Согласно опубликованным графикам, в городе может не быть света до 8 часов в сутки.