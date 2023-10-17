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Відключення світла: чому сотні одеситів залишилися без електроенергії

17 жовтня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сотні одеситів залишилися без світла
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 17 жовтня, частина одеситів залишилася без електрики через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути найближчим часом. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • вул. Ак.Філатова, 3/2,
  • вул. Варненська, 3-5,
  • вул. Г. Петрова, 2-6,
  • вул. Г. Крут, 2-4,
  • Люстдорфська дорога, 86а, 88,
  • вул. Маршрутна, 5-9,
  • просп. Свободи, 32, 36,
  • вул. Сибірська, 3-5. 

Планують повернути світло до 19:00.

Північний РЕМ:

  • пров. 5-й Деревообробний, 3-141. 
  • вул. Ак. Панкратової, 1-31,
  • вул. В. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • вул. Кругова, 10-58,
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Теплична, 3б, 4а,
  • вул. Хутірська, 15-71. 

Планують повернути світло до 20:00.

Центральний РЕМ: 

  • просп. Гагаріна, 19в. 
  • просп. Гагаріна, 19а, 19б.
  • Люстдорфська дорога., 13, 13а, 15,
  • вул. Малиновського, 16,
  • СК Фамільний Дім, 1. 

Планують повернути світло до 22:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Одеська область — серед лідерів антирейтингу за ймовірними відключеннями світла. Згідно з опублікованими графіками, у місті може не бути світла до 8 годин на добу.

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