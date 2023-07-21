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Отключение света: до которого часа одесситы будут без электроснабжения

21 июля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отключение света: до которого часа одесситы будут без электроснабжения
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 21 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • Добровольского проспект, 157, 159 (работы до 15:00),
  • Дворянская, 27/3, 31/1, 33, 35/10,
  • Дегтярная, 24-39/2,
  • Старопортофранковская, 71, 71Б

Где не будет света до 18:00

  • Академика Заболотного, 44, 50, 52,
  • Паустовского, 31, 31/1, 31/2,
  • С. Палия, 100
  • Хуторская, 45А–71

Где не будет света до 19:00

  • Академика Панкратовой, 1–31А,
  • В. Ховкина, 1–31,
  • Круговая, 10–58.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.

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