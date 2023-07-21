Відключення світла: до котрої години одесити будуть без електропостачання

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 21 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

Добровольського проспект, 157, 159 (роботи до 15:00),

Дворянська, 27/3, 31/1, 33, 35/10,

Дігтярна, 24- 39/2,

Старопортофранківська, 71, 71Б

Де не буде світла до 18:00

Академіка Заболотного, 44, 50, 52,

Паустовського, 31, 31/1, 31/2,

С. Палія, 100

Хутірська, 45А–71

Де не буде світла до 19:00

Академіка Панкратової, 1–31А,

В. Хавкіна, 1–31,

Кругова, 10–58.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.