Відключення світла: до котрої години одесити будуть без електропостачання
21 липня 2023 12:50
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 21 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- Добровольського проспект, 157, 159 (роботи до 15:00),
- Дворянська, 27/3, 31/1, 33, 35/10,
- Дігтярна, 24- 39/2,
- Старопортофранківська, 71, 71Б
Де не буде світла до 18:00
- Академіка Заболотного, 44, 50, 52,
- Паустовського, 31, 31/1, 31/2,
- С. Палія, 100
- Хутірська, 45А–71
Де не буде світла до 19:00
- Академіка Панкратової, 1–31А,
- В. Хавкіна, 1–31,
- Кругова, 10–58.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.