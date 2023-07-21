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Відключення світла: до котрої години одесити будуть без електропостачання

21 липня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення світла: до котрої години одесити будуть без електропостачання
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 21 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • Добровольського проспект, 157, 159 (роботи до 15:00), 
  • Дворянська, 27/3, 31/1, 33, 35/10, 
  • Дігтярна, 24- 39/2, 
  • Старопортофранківська, 71, 71Б

Де не буде світла до 18:00 

  • Академіка Заболотного, 44, 50, 52, 
  • Паустовського, 31, 31/1, 31/2, 
  • С. Палія, 100 
  •  Хутірська, 45А–71

Де не буде світла до 19:00

  • Академіка Панкратової, 1–31А, 
  • В. Хавкіна, 1–31, 
  • Кругова, 10–58. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.

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