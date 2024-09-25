Графики отключения света в Одессе на 26 сентября

Электрики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

В Одесской области на четверг, 26 сентября, энергетики не обещают стабилизационных отключений света. Однако графики снова применят в случае нагрузки на систему.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситов также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, в Одесской области разместят плавучие электростанции.

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