Отключение света в Одессе завтра, 7 октября

Отключение света — как будут действовать графики завтра в Одессе
На понедельник, 7 октября, в Одесской области не предусмотрено стабилизационных отключений света. Однако при повышении нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поэтапной поставки света.
Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Возможные отключения: как действовать одесситам
Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).
В периоды с повышенным риском, а именно с 10:00 до 16:00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, регулятор одобрил повышение цен на электроэнергию.
Также у побережья Одесской области появятся плавучие электростанции.
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