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Отключение света — как будут действовать графики завтра в Одессе

6 октября 2024 21:08
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе завтра, 7 октября
Энергетики ремонтируют оборудование после очередной атаки РФ. Фото иллюстративное: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На понедельник, 7 октября, в Одесской области не предусмотрено стабилизационных отключений света. Однако при повышении нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поэтапной поставки света.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Информация об ограничении света. Фото: скриншот

Возможные отключения: как действовать одесситам

Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10:00 до 16:00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, регулятор одобрил повышение цен на электроэнергию.

Также у побережья Одесской области появятся плавучие электростанции.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ДТЭК графики отключений света

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19:38 "Азов" заявил о казни россиянами пленных бойцов ВСУ в Нью-Йорке — видео

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