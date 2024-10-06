Отключение света в Одессе завтра, 7 октября

Энергетики ремонтируют оборудование после очередной атаки РФ. Фото иллюстративное: Укрэнерго

На понедельник, 7 октября, в Одесской области не предусмотрено стабилизационных отключений света. Однако при повышении нагрузки на энергосистему могут быть активированы графики, которые будут распределять потребителей на шесть групп для поэтапной поставки света.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10:00 до 16:00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, регулятор одобрил повышение цен на электроэнергию.

Также у побережья Одесской области появятся плавучие электростанции.