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Відключення світла — як діятимуть графіки завтра в Одесі

6 жовтня 2024 21:08
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі завтра, 7 жовтня
Енергетики ремонтують обладнання після чергової атаки РФ. Фото ілюстративне: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На понеділок, 7 жовтня, в Одеській області не передбачено стабілізаційних відключень світла. Однак у разі підвищення навантаження на енергосистему можуть бути активовані графіки, які розподілятимуть споживачів на шість груп для поетапного постачання світла.

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомили у пресслужбі Укренерго.

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Інформація щодо обмеження світла. Фото: скриншот

Можливі відключення: як діяти одеситам

Графіки передбачають три рівні ситуацій: гарантована наявність світла (білий колір), гарантовані відключення (сірий колір) та можливі відключення (світло-сірий колір).

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

У періоди з підвищеним ризиком, а саме з 10:00 до 16:00, енергетики рекомендують одеситам знизити використання потужних електроприладів і не користуватися ліфтами. 

Відключення світла Одеса 7 вересня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса 7 вересня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, регулятор схвалив підвищення цін на електроенергію. 

Також біля узбережжя Одеської області з'являться плавучі електростанції

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК графіки відключень світла

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