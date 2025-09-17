Ремонт электросетей в Одессе 17 сентября: временные отключения света: временные отключения света

Ремонт сетей энергетиками. Фото иллюстрированное: ДТЭК

Сегодня, 17 сентября, в Одессе продолжатся ремонтные работы на электросетях. Из-за этого некоторые районы города временно останутся без электроснабжения. По данным энергетиков, подачу света планируют восстановить до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Боровского Николая, 125А-195,

Бродская, 1-Б, 1В;

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,

Грушевского Михаила, 39/КОРП.1,3,4,5,

Деревообрабатывающая, 45, 49а,

Донецкая, 1/1-25,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Коровицкого Профессора, 115-151,

Кошица Александра, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Лиственная, 1-13,

Литмана Саймона, 6А-97,

Летняя, 1-41,

Луценко Ивана, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Наклона, 17/1,

Неждановой, 30в-62а,117-129,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Промышленная, 185,

Радиальная, 123,

Светлая, 1-14,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 64а-72,

Чайкова, 1-71,

Черноморского Казачества,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74-119,

Штилева, 2-118,/а_с,

С. Ядовая, 58,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 2-й Химический, 7,

переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок 3-й Химический, 1-14,

переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61,

переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,

переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок. Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Промышленный, 1-38,

переулок. Станишевской Марии, 1А-21,

ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00 - 20:00.

Центральный РЭС:

Авиационная, 1,

Балковская, 54, 54б, 54в,

Бойчука Михаила, 50-75А,

Буковецкого, 11-26,

Вадатурского Алексея, 66-92,

4-41 Весенней,

Глиняная, 27-48,

Гранитная, 1-26,

Ефимова, 2-49,

Кутузакия Александра, 1,3,

Липы Ивана и Юрия, 9-59,

Живописная, 15-22Е,

Мраморная, 27-48,

Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9,

Александра Тимошенко, 39, 41, 42,

Южная, 17-34,

Пишенина Федора, 8,

Поездная, 5, 5А, 6,

Шота Руставели, 23А-53/КОРП.1,

Садыковская, 19, 22, 24, 24, 26, 28,

Складская, 2,2/4,

Тенистая, 3,5,9/12,

Фунтового Ивана, 1-24А,

Вячеслава Черновола, 7,

дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,

переулок Герцена, 2-11,51,

переулок Косовский, 3-8,

переулок Парашютный, 1А-8Б,

переулок Рекордный, 1-7/корп.1.

Работы до 17:0 - 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали о том, кто из одесситов будет платить за свет вдвое меньше. Также мы сообщали, насколько Николаевщина готова к отопительному сезону.