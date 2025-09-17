Видео
Отключение света в Одессе — адреса домов

Отключение света в Одессе — адреса домов

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:46
Ремонт электросетей в Одессе 17 сентября: временные отключения света: временные отключения света
Ремонт сетей энергетиками. Фото иллюстрированное: ДТЭК

Сегодня, 17 сентября, в Одессе продолжатся ремонтные работы на электросетях. Из-за этого некоторые районы города временно останутся без электроснабжения. По данным энергетиков, подачу света планируют восстановить до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Боровского Николая, 125А-195,
  • Бродская, 1-Б, 1В;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
  • Грушевского Михаила, 39/КОРП.1,3,4,5,
  • Деревообрабатывающая, 45, 49а,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лиственная, 1-13,
  • Литмана Саймона, 6А-97,
  • Летняя, 1-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Наклона, 17/1,
  • Неждановой, 30в-62а,117-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Промышленная, 185,
  • Радиальная, 123,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Чайкова, 1-71,
  • Черноморского Казачества,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилева, 2-118,/а_с,
  • С. Ядовая, 58,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 2-й Химический, 7,
  • переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок 3-й Химический, 1-14,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61,
  • переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,
  • переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Промышленный, 1-38,
  • переулок. Станишевской Марии, 1А-21,
  • ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00 - 20:00.

Центральный РЭС:

  • Авиационная, 1,
  • Балковская, 54, 54б, 54в,
  • Бойчука Михаила, 50-75А,
  • Буковецкого, 11-26,
  • Вадатурского Алексея, 66-92,
  • 4-41 Весенней,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранитная, 1-26,
  • Ефимова, 2-49,
  • Кутузакия Александра, 1,3,
  • Липы Ивана и Юрия, 9-59,
  • Живописная, 15-22Е,
  • Мраморная, 27-48,
  • Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9,
  • Александра Тимошенко, 39, 41, 42,
  • Южная, 17-34,
  • Пишенина Федора, 8,
  • Поездная, 5, 5А, 6,
  • Шота Руставели, 23А-53/КОРП.1,
  • Садыковская, 19, 22, 24, 24, 26, 28,
  • Складская, 2,2/4,
  • Тенистая, 3,5,9/12,
  • Фунтового Ивана, 1-24А,
  • Вячеслава Черновола, 7,
  • дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,
  • переулок Герцена, 2-11,51,
  • переулок Косовский, 3-8,
  • переулок Парашютный, 1А-8Б,
  • переулок Рекордный, 1-7/корп.1.

Работы до 17:0 - 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали о том, кто из одесситов будет платить за свет вдвое меньше. Также мы сообщали, насколько Николаевщина готова к отопительному сезону.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
