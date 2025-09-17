Ремонт электросетей в Одессе 17 сентября: временные отключения света: временные отключения света

Отключение света в Одессе — адреса домов
Сегодня, 17 сентября, в Одессе продолжатся ремонтные работы на электросетях. Из-за этого некоторые районы города временно останутся без электроснабжения. По данным энергетиков, подачу света планируют восстановить до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Боровского Николая, 125А-195,
- Бродская, 1-Б, 1В;
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11-17, 164,
- Грушевского Михаила, 39/КОРП.1,3,4,5,
- Деревообрабатывающая, 45, 49а,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лиственная, 1-13,
- Литмана Саймона, 6А-97,
- Летняя, 1-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой, 30в-62а,117-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Промышленная, 185,
- Радиальная, 123,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Чайкова, 1-71,
- Черноморского Казачества,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилева, 2-118,/а_с,
- С. Ядовая, 58,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
- переулок 2-й Деревообрабатывающий, 1-40,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 2-й Химический, 7,
- переулок 3-й Деревообрабатывающий, 1-91,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок 3-й Химический, 1-14,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 2-17, 50а, 61,
- переулок 5-й Деревообрабатывающий, 2а-35,
- переулок Испанский, 1/корп.1,2,3,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок. Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Промышленный, 1-38,
- переулок. Станишевской Марии, 1А-21,
- ул. Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 17:00 - 20:00.
Центральный РЭС:
- Авиационная, 1,
- Балковская, 54, 54б, 54в,
- Бойчука Михаила, 50-75А,
- Буковецкого, 11-26,
- Вадатурского Алексея, 66-92,
- 4-41 Весенней,
- Глиняная, 27-48,
- Гранитная, 1-26,
- Ефимова, 2-49,
- Кутузакия Александра, 1,3,
- Липы Ивана и Юрия, 9-59,
- Живописная, 15-22Е,
- Мраморная, 27-48,
- Могильницкой Галины, 2, 4А, 5, 9,
- Александра Тимошенко, 39, 41, 42,
- Южная, 17-34,
- Пишенина Федора, 8,
- Поездная, 5, 5А, 6,
- Шота Руставели, 23А-53/КОРП.1,
- Садыковская, 19, 22, 24, 24, 26, 28,
- Складская, 2,2/4,
- Тенистая, 3,5,9/12,
- Фунтового Ивана, 1-24А,
- Вячеслава Черновола, 7,
- дорога Люстдорфская, 2Б, 4Б, 4В,
- переулок Герцена, 2-11,51,
- переулок Косовский, 3-8,
- переулок Парашютный, 1А-8Б,
- переулок Рекордный, 1-7/корп.1.
Работы до 17:0 - 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали о том, кто из одесситов будет платить за свет вдвое меньше. Также мы сообщали, насколько Николаевщина готова к отопительному сезону.
Читайте Новини.LIVE!